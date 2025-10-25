Плющев о КХЛ: «Ненормально, когда три московские команды занимают места с 6-го по 8-е. Плюс с ними СКА. Но это мастерство упало, а не из-за роста конкуренции»
Владимир Плющев поделился мнением об уровне конкуренции в КХЛ.
«В КХЛ выросла конкуренция среди команд среднего уровня.
Причины этого очень глубокие. Когда три московских клуба, которые всегда претендовали на Кубок Гагарина, занимают места с шестого по восьмое – это ненормально.
Плюс в компании с ними СКА. Эти команды из сезона в сезон ставили задачу завоевать Кубок Гагарина.
Сейчас это дело изменилось, но не потому, что конкуренция возросла, а потому, что мастерство упало», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице Западной конференции, «Динамо» – седьмое, ЦСКА – восьмое, СКА – девятое.
