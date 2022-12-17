Скабелка о 2:6 от России: «Не все получилось в обороне. Мы играли с достаточно молодой и мастеровитой командой»

подвел итоги матча с Россией (2:6) на Кубке Первого канала.

– У нас не все получилось в обороне, мы играли с достаточно молодой и мастеровитой командой. Были и хорошие моменты. Турнир интересный – и для нас он получился информативным, для нас это единственный турнир сборной в течение сезона. Сделем выводы.

– Вам не хватает Дитца, Волка, остальных – по сути, первого звена?

– Конечно, это чувствуется. Отрицать не будем этого. Но это хорошая возможность для ребят, которые хотят играть в сборной. И на фоне серьезного соперника мы увидели их уровень.

Если говорить конкретнее, то мы увидели несколько кандидатов, чей уровень могу достаточно позитивно оценить. Это самый позитивный момент.

– Как здоровье Шестакова?

– По Шестакову могу сказать, что там не так все плохо, как выглядело. Есть небольшое повреждение шеи. Думаю, что он через день уже восстановится.

– Борисевич и Лихотников из чемпионата Казахстана, которых вы добавили, приятно удивили?

– Да. И тот, и другой. Интересно и важно было посмотреть на них на фоне сборной России. Неплохо. Полохов? Кирилл прибавил.

– Что планируется до старта чемпионата мира?

– График достаточно тяжелый. После окончания сезона, в конце апреля – начале мая, планируем спарринги.

– критикуют в этом сезоне. Сегодня он сделал две голевые передачи. Он становится лидером сборной?

– Об этом говорить рано пока. Но у него есть хорошие моменты, позитивное движение. Он прибавляет в уверенности. Думаю, он своей игрой усилит «Барыс» и сборную, – сказал главный тренер сборной Казахстана.