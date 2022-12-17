Скабелка о 2:6 от России: «Не все получилось в обороне. Мы играли с достаточно молодой и мастеровитой командой»
Андрей Скабелка подвел итоги матча с Россией (2:6) на Кубке Первого канала.
– У нас не все получилось в обороне, мы играли с достаточно молодой и мастеровитой командой. Были и хорошие моменты. Турнир интересный – и для нас он получился информативным, для нас это единственный турнир сборной в течение сезона. Сделем выводы.
– Вам не хватает Дитца, Волка, остальных – по сути, первого звена?
– Конечно, это чувствуется. Отрицать не будем этого. Но это хорошая возможность для ребят, которые хотят играть в сборной. И на фоне серьезного соперника мы увидели их уровень.
Если говорить конкретнее, то мы увидели несколько кандидатов, чей уровень могу достаточно позитивно оценить. Это самый позитивный момент.
– Как здоровье Шестакова?
– По Шестакову могу сказать, что там не так все плохо, как выглядело. Есть небольшое повреждение шеи. Думаю, что он через день уже восстановится.
– Борисевич и Лихотников из чемпионата Казахстана, которых вы добавили, приятно удивили?
– Да. И тот, и другой. Интересно и важно было посмотреть на них на фоне сборной России. Неплохо. Полохов? Кирилл прибавил.
– Что планируется до старта чемпионата мира?
– График достаточно тяжелый. После окончания сезона, в конце апреля – начале мая, планируем спарринги.
– Михайлиса критикуют в этом сезоне. Сегодня он сделал две голевые передачи. Он становится лидером сборной?
– Об этом говорить рано пока. Но у него есть хорошие моменты, позитивное движение. Он прибавляет в уверенности. Думаю, он своей игрой усилит «Барыс» и сборную, – сказал главный тренер сборной Казахстана.
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