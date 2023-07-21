Защитник «Тампы» Михаил Сергачев готовится к новому сезону в Швейцарии.

«Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев сейчас проводит несколько тренировочных дней в Давосе.

Добро пожаловать!» – говорится в сообщении «Давоса».

Новый сезон станет для 25-летнего игрока «Лайтнинг» первым по 8-летнему контракту со средней зарплатой 8,5 миллиона долларов.

Фото: соцсеть «Давоса»

Михаил Сергачев: «Немного уже начал забывать эмоции от победы в Кубке Стэнли. Пора заново начинать выигрывать»