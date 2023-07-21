Сергачев готовится к новому сезону в Швейцарии

Теги Тампа-Бэй НХЛ чемпионат Швейцарии Давос Михаил Сергачев Хоккей

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев готовится к новому сезону в Швейцарии.

«Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев сейчас проводит несколько тренировочных дней в Давосе.

Добро пожаловать!» – говорится в сообщении «Давоса». 

Новый сезон станет для 25-летнего игрока «Лайтнинг» первым по 8-летнему контракту со средней зарплатой 8,5 миллиона долларов.

Фото: соцсеть «Давоса»

Михаил Сергачев: «Немного уже начал забывать эмоции от победы в Кубке Стэнли. Пора заново начинать выигрывать»

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5 комментариев

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Einfach Safari
Ответ Дмитрий Кутузов
А как же скрепная Русъ?! Эх Миша Миша...
про скрепную Русь в Швейцарии это к Быкову пожалуйста)
+8
-2
+6
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Сергей Орлов
Оно и понятно.
+5
-3
+2
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Дмитрий Кутузов
А как же скрепная Русъ?! Эх Миша Миша...
+4
-4
0
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