Михаил Сергачев: «До драфта вообще не слышал о Симашеве. Агент сказал, что это смесь Хейсканена и Зайдера»

Михаил Сергачев высказался о том, что Дмитрия Симашева задрафтовала «Аризона».

Российский хоккеист был выбран под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ.

«Я вообще не слышал о таком игроке, как Симашев. Когда услышал, спросил агента (у Сергачева и Симашева один агент – Дэн Мильштейн), он сказал, что это такая смесь защитников Миро Хейсканена и Морица Зайдера.

Я рад, на самом деле, что наши защитники так высоко драфтуются, что их ценят, смотрят и хотят.

Нам в сборной России в будущем нужны будут хорошие защитники.

Это такая позиция, которая почему-то плохо развивается», – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев на форуме Forbes «Успех к 30: взгляд на новый мир» в Москве.