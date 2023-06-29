Михаил Сергачев: «До драфта вообще не слышал о Симашеве. Агент сказал, что это смесь Хейсканена и Зайдера»

Теги Тампа-Бэй Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Михаил Сергачев Дэн Мильштейн Р-Спорт Дмитрий Симашев Хоккей

Михаил Сергачев высказался о том, что Дмитрия Симашева задрафтовала «Аризона».

Российский хоккеист был выбран под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ.

«Я вообще не слышал о таком игроке, как Симашев. Когда услышал, спросил агента (у Сергачева и Симашева один агент – Дэн Мильштейн), он сказал, что это такая смесь защитников Миро Хейсканена и Морица Зайдера.

Я рад, на самом деле, что наши защитники так высоко драфтуются, что их ценят, смотрят и хотят.

Нам в сборной России в будущем нужны будут хорошие защитники.

Это такая позиция, которая почему-то плохо развивается», – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев на форуме Forbes «Успех к 30: взгляд на новый мир» в Москве.

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3 комментария

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Mephi027
Михаил, Вы не один такой!
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Misson
Зайдер и Хейсканен топари и будущее лиги. Зайдер вообще с первого сезона застолбил за собой место в первой паре защитников Детройта, уже два сезона получает самое большое время и играет против сильнейших нападающих соперников. Редко какой молодой защитник так с ходу заявляет о себе. И на майском ЧМ был лидером обороны сборной Германии, во-многом способствовав тому, что Германия вышла в финал ЧМ. Повторить подвиги Зайдера и сразу показывать такой уровень игры вряд ли получится.
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