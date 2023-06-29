Михаил Сергачев: «До драфта вообще не слышал о Симашеве. Агент сказал, что это смесь Хейсканена и Зайдера»
Михаил Сергачев высказался о том, что Дмитрия Симашева задрафтовала «Аризона».
Российский хоккеист был выбран под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ.
«Я вообще не слышал о таком игроке, как Симашев. Когда услышал, спросил агента (у Сергачева и Симашева один агент – Дэн Мильштейн), он сказал, что это такая смесь защитников Миро Хейсканена и Морица Зайдера.
Я рад, на самом деле, что наши защитники так высоко драфтуются, что их ценят, смотрят и хотят.
Нам в сборной России в будущем нужны будут хорошие защитники.
Это такая позиция, которая почему-то плохо развивается», – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев на форуме Forbes «Успех к 30: взгляд на новый мир» в Москве.
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