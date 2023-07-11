Михаил Сергачев: «Немного уже начал забывать эмоции от победы в Кубке Стэнли. Пора заново начинать выигрывать»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев сказал, что хочет продолжать побеждать с «Тампой».

25-летний российский защитник дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом.  

– Как оцените сезон и как изменится команда?

– Не получилось ничего. Получилось выйти в плей‑офф, но проиграли в первом раунде. Команда уже изменилась. Подписали пару хороших ребят. Давайте «будем посмотреть»

Уже немного начал забывать эмоции от победы в Кубке Стэнли. Думаю, пора заново начинать выигрывать, – сказал Сергачев. 

Новый сезон станет для Михаила первым по 8-летнему контракту со средней зарплатой 8,5 миллиона долларов за сезон.

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