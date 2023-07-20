Вячеслав Фетисов сообщил, что не намерен возвращаться в хоккей.

– Вячеслав, а вам никогда не хочется вернуться в хоккей, опять стать тренером? Ностальгии нет по тем временам?

– Нет, я переболел этим. У меня есть чем заниматься сейчас.

Хоккей, конечно, никуда не девается. Я редко смотрю, но иногда и с Сережей Федоровым переписываемся, и с , который в процессе, который свой личный опыт принес…

Сейчас для меня экология – это мой хоккей, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.