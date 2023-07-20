Фетисов о желании возобновить карьеру тренера: «Я переболел этим. Сейчас экология – это мой хоккей»

Теги Вячеслав Фетисов Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов сообщил, что не намерен возвращаться в хоккей.

– Вячеслав, а вам никогда не хочется вернуться в хоккей, опять стать тренером? Ностальгии нет по тем временам?

– Нет, я переболел этим. У меня есть чем заниматься сейчас. 

Хоккей, конечно, никуда не девается. Я редко смотрю, но иногда и с Сережей Федоровым переписываемся, и с Игорем Ларионовым, который в процессе, который свой личный опыт принес…

Сейчас для меня экология – это мой хоккей, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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2 комментария

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Clever_mind
У Кожевы тоже экология. Экологично сидеть на диване и гнать на тренеров. При этом сам, после окончания карьеры, ничего не добился. Как можно гнать на Тамбиева, а самому быть никем?...
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