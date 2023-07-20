Фетисов о конкурентоспособности России после отстранения: «Я бы не парился. Что ЧМ дает? Вернемся и не будем ощущать разницы»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов молодежный чемпионат мира КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении России от международных турниров.

– Мы сейчас не принимаем участия в международных соревнованиях, у нас нет чемпионата мира, фактически ничего нет, только есть НХЛ. Насколько наш хоккей, наша сборная и игроки могут быть конкурентоспособными на мировой арене? Понятно, что все это закончится, все это пройдет, мы опять вернемся. Какой запас прочности у нас есть?

– Я бы не парился по этому поводу.

– То есть у нас такая богатая хоккейная традиция, что…

– Ну, что чемпионат мира сегодня дает?

– А молодежный чемпионат мира?

– Молодежь – это серьезный удар. А все остальное – это ни о чем. Через какое-то время вернемся и не будем никакой разницы ощущать.

Так что здесь надо внутреннюю конкуренцию поднимать, убирать вот эти разрывы между богатыми и бедными клубами. Это единственный путь, для того чтобы поднять качество хоккея и спокойно смотреть в будущее, без плача Ярославны, в плане того, что, ой, мы опять не поехали на чемпионат мира. Ничего страшного, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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11 комментариев

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anton jakushev
Ответ Александр Тараканов
Он прав уровень чм ниже плинтуса, Канадцы выиграли в 21 и23м году привезя состав из игроков 3х и4х звеньев клубов НХЛ не попавших в плоф.
Вы забыли добавить, что сборная России даже такому составу канадцев отлетела бы
+11
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+10
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Art Ebosh
И все у него же вот так: «какая-то Сирия», «какой-то там чемпионат мира». Тьфу
+5
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+5
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чекушка вина
и это спортсмен в прошлом ?) то они кичатся трофеями времён СССР то теперь эти чемпионаты ничего не дают
+5
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Денис Т.
Конечно не парься, Слава! Поживешь еще лет 15-20, напилишь миллионов и помрешь, а другие пусть расхлебывают плоды твоих трудов.
+4
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+4
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#31
Забыл сказать когда вернемся 🤷‍♂️
+2
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Айвенго
Да ты всю жизнь не особо паришься, хоккеист был хороший, а человек гнилой насквозь.
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srs
Ответ чекушка вина
и это спортсмен в прошлом ?) то они кичатся трофеями времён СССР то теперь эти чемпионаты ничего не дают
Ну, если молодежная сборная не выигрывала ни разу с 2011 года, взрослая с 2014 кроме как участия в этих турнирах или уже не участия они особо ничего не давали и не дают. На счет внимания на проблемы внутреннего хоккея дяденька конечно прав, жаль только, что это лишь словами ограничивается
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catcher69
Ответ чекушка вина
и это спортсмен в прошлом ?) то они кичатся трофеями времён СССР то теперь эти чемпионаты ничего не дают
причем трофеями где побеждали почтальонов и водителей...а порой и те не приезжали годами и тогда приходилось биццо бороцца только с чехословакией
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чекушка вина
Ответ srs
Ну, если молодежная сборная не выигрывала ни разу с 2011 года, взрослая с 2014 кроме как участия в этих турнирах или уже не участия они особо ничего не давали и не дают. На счет внимания на проблемы внутреннего хоккея дяденька конечно прав, жаль только, что это лишь словами ограничивается
тогда дело не в турнире а в таких типо экспертах и специалистах как Фетисов
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