Фетисов о конкурентоспособности России после отстранения: «Я бы не парился. Что ЧМ дает? Вернемся и не будем ощущать разницы»

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении России от международных турниров.

– Мы сейчас не принимаем участия в международных соревнованиях, у нас нет чемпионата мира, фактически ничего нет, только есть НХЛ. Насколько наш хоккей, наша сборная и игроки могут быть конкурентоспособными на мировой арене? Понятно, что все это закончится, все это пройдет, мы опять вернемся. Какой запас прочности у нас есть?

– Я бы не парился по этому поводу.

– То есть у нас такая богатая хоккейная традиция, что…

– Ну, что чемпионат мира сегодня дает?

– А молодежный чемпионат мира?

– Молодежь – это серьезный удар. А все остальное – это ни о чем. Через какое-то время вернемся и не будем никакой разницы ощущать.

Так что здесь надо внутреннюю конкуренцию поднимать, убирать вот эти разрывы между богатыми и бедными клубами. Это единственный путь, для того чтобы поднять качество хоккея и спокойно смотреть в будущее, без плача Ярославны, в плане того, что, ой, мы опять не поехали на чемпионат мира. Ничего страшного, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.