Вячеслав Фетисов: «В НХЛ нет клубов-олигархов. Если мы хотим вывести хоккей на высокий уровень, условия должны быть для всех одинаковые»
Вячеслав Фетисов высказался о развитии хоккея в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– В прошлом сезоне пару новых команд выстрелили и интерес к чемпионату КХЛ сразу подскочил. Расцвел «Адмирал», который, кстати, играет на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Это то, о чем вы говорите, уравнять класс команд?
– Последний пример из НХЛ. Команда «Вегас Голден Найтс» существует шестой сезон, а она уже выиграла Кубок Стэнли.
И самое главное, что это как бизнес работает. Сегодня вступительный билет в НХЛ – миллиард долларов. Такие колоссальные деньги даешь только за вступление, но точно знаешь, что ты их отобьешь. А если нет конкуренции, то каким образом ты это сделаешь? Ты зашел с командой, которая неконкурентоспособна. И что?
Я уже говорил об этом. Если мы хотим хоккей вывести на высокий уровень, то условия должны быть для всех одинаковые. Можно найти много всяких решений, как это все привести к единому знаменателю. Я вас заверяю, через 5 лет мы выйдем на игру совершенно другого качества. И регионы будут ходить… И Новокузнецк надо возвращать в КХЛ, там колоссальный интерес к хоккею.
То есть надо вкладываться там, где есть перспективы роста. В НХЛ нет клубов-олигархов. Какой еще пример нужен? Я не думаю, что в европейском чемпионате есть такая разница большая. Зачем платить больше, когда можно платить меньше? При этом и конкуренция увеличивается, растет качество тренеров, менеджмента… – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Т.е. с точки зрения "уранивнивая" возможностей клубов критическое значение имеет не верхняя планка, а нижняя. Точнее расстояние от верхней планки до нижней.
Это именно как в анекдоте про революцию и внучку декабриста: "большевики хотят, чтобы не было богатых, а мой дедушка хотел, чтобы не было бедных".
Потолок зарплат сдерживает неконтролируемый рост зарплат хоккеистов, но не уравнивает клубы. Уравнивает клубы то, что их платежки могут находиться в ДИАПАЗОНЕот 62 до 83 млн. Т.е. самый "богатый" клуб может тратить на игроков только на 25% больше самого бедного.
И вот чем меньше этот разрыв тем более равны клубы. Именно это уравновешивает, а не потолок сверху.
И сравниваем с КХЛ. Пол - 300 млн. потолок - 900 млн. Т.е. разрыв между "богатыми" и "бедными" - 67%.
Но все смотрят только на потолок и говорят "вот у нас тоже жесткий потолок, поэтому мы щас вот тоже станем такими же равными, как в НХЛ". А с чего бы?
"… И Новокузнецк надо возвращать в КХЛ, там колоссальный интерес к хоккею."
Две фразы одного и того же человека. Чуть ли не в одном предложении.
Жалко видеть, как умный и талантливый человек выбирает жизнь чиновника, которому положено регулярно произносить с каждым месяцев всё более людоедскую ахинею, носить маску агрессивного колхозника. Ради чего? Статус? Мог бы работать в НХЛ, может, не всегда главным тренером, но в штабе или в команде менеджмента легко.
Да боже мой в этом плей-офф кубок взял Вегас, а в полуфинале играл Сиэтл, а ведь их даже не существовало несколько лет назад. Разве это не показатель?