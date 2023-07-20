Вячеслав Фетисов: «В НХЛ нет клубов-олигархов. Если мы хотим вывести хоккей на высокий уровень, условия должны быть для всех одинаковые»

Теги Металлург Нк Вячеслав Фетисов бизнес НХЛ КХЛ Вегас Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о развитии хоккея в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В прошлом сезоне пару новых команд выстрелили и интерес к чемпионату КХЛ сразу подскочил. Расцвел «Адмирал», который, кстати, играет на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Это то, о чем вы говорите, уравнять класс команд?

– Последний пример из НХЛ. Команда «Вегас Голден Найтс» существует шестой сезон, а она уже выиграла Кубок Стэнли. 

И самое главное, что это как бизнес работает. Сегодня вступительный билет в НХЛ – миллиард долларов. Такие колоссальные деньги даешь только за вступление, но точно знаешь, что ты их отобьешь. А если нет конкуренции, то каким образом ты это сделаешь? Ты зашел с командой, которая неконкурентоспособна. И что?

Я уже говорил об этом. Если мы хотим хоккей вывести на высокий уровень, то условия должны быть для всех одинаковые. Можно найти много всяких решений, как это все привести к единому знаменателю. Я вас заверяю, через 5 лет мы выйдем на игру совершенно другого качества. И регионы будут ходить… И Новокузнецк надо возвращать в КХЛ, там колоссальный интерес к хоккею.

То есть надо вкладываться там, где есть перспективы роста. В НХЛ нет клубов-олигархов. Какой еще пример нужен? Я не думаю, что в европейском чемпионате есть такая разница большая. Зачем платить больше, когда можно платить меньше? При этом и конкуренция увеличивается, растет качество тренеров, менеджмента… – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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27 комментариев

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Ебздрогыч
В том то и дело, что в НХЛ клубов-олигархов нет. А у нас на западе в финале конференции каждый год играют одни и те же две команды.
+23
-4
+19
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Bartez1986
Фетисов после звонка от Ротенберга: мои слова неправильно интерпретировали журналисты
+17
-2
+15
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Clever_mind
Принудительного финансирования как в КХЛ, в НХЛ тоже нет. А теперь вспомним,кто заставил Сечина финансировать ЦСКА
+12
-1
+11
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R-WRashid
Ответ Дима Миронов
Рейнджерс Торонто?
Они всё равно не могут потратить больше, чем разрешено.
+6
0
+6
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PEGEON
Ответ Дима Миронов
Рейнджерс Торонто?
Ну как бы да, только из-за потолка они не могут быть олигархами. Ну и конские налоги у них к тому же.
+4
0
+4
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Алексей Челюканов
Ответ PEGEON
Ну как бы да, только из-за потолка они не могут быть олигархами. Ну и конские налоги у них к тому же.
Условное "равенство" клубов НХЛ не из-за потолка зарплат. Почему то все забывают, что есть в НХЛ ещё и "пол зарплат" - нижняя планка. И вот именно он (если совсем уж точно - разница между потолком и полом зарплат) является на самом деле "великим уравнителем", а потолок зарплат - всего лишь инструмент распределения доходов между Лигой и игроками.

Т.е. с точки зрения "уранивнивая" возможностей клубов критическое значение имеет не верхняя планка, а нижняя. Точнее расстояние от верхней планки до нижней.

Это именно как в анекдоте про революцию и внучку декабриста: "большевики хотят, чтобы не было богатых, а мой дедушка хотел, чтобы не было бедных".

Потолок зарплат сдерживает неконтролируемый рост зарплат хоккеистов, но не уравнивает клубы. Уравнивает клубы то, что их платежки могут находиться в ДИАПАЗОНЕот 62 до 83 млн. Т.е. самый "богатый" клуб может тратить на игроков только на 25% больше самого бедного.

И вот чем меньше этот разрыв тем более равны клубы. Именно это уравновешивает, а не потолок сверху.

И сравниваем с КХЛ. Пол - 300 млн. потолок - 900 млн. Т.е. разрыв между "богатыми" и "бедными" - 67%.

Но все смотрят только на потолок и говорят "вот у нас тоже жесткий потолок, поэтому мы щас вот тоже станем такими же равными, как в НХЛ". А с чего бы?
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слесарь Гавриленко
"но точно знаешь, что ты их отобьешь.."

"… И Новокузнецк надо возвращать в КХЛ, там колоссальный интерес к хоккею."

Две фразы одного и того же человека. Чуть ли не в одном предложении.
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SadButTrue
Если в КХЛ не будет клубов-олиграхов, то их места займут солдаты НАТО!
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Виталий Коваленко
Ответ Atlichna
Могу ошибаться, но вроде как он единственный российский главный тренер в истории НХЛ. И в этом вопросе он прав, естественно. Жалко видеть, как умный и талантливый человек выбирает жизнь чиновника, которому положено регулярно произносить с каждым месяцев всё более людоедскую ахинею, носить маску агрессивного колхозника. Ради чего? Статус? Мог бы работать в НХЛ, может, не всегда главным тренером, но в штабе или в команде менеджмента легко.
ошибаешься
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Dr. J 24
Ответ Дима Миронов
Рейнджерс Торонто?
потолок одинаковый у всех
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369
это называется - пустозвонство
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Melnikov1968
Слава, ты уж если начал это осиное гнездо ворошить, то иди до конца. У нас есть драфт расширения? Может и есть, но я не слышал. Клубы НХЛ имеют конкретных владельцев. У нас нет. Клубы НХЛ самодостотаточны. Клубы КХЛ живут исключительно за счёт госкомпаний. Встань мы на рельсы НХЛ у нас останется два клуба ЦСКА и СКА, и то не уверен.
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Valera9710
В НХЛ нет клубов-олигархов, там просто каждый клуб богаче всей КХЛ.
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Atlichna
Могу ошибаться, но вроде как он единственный российский главный тренер в истории НХЛ. И в этом вопросе он прав, естественно.
Жалко видеть, как умный и талантливый человек выбирает жизнь чиновника, которому положено регулярно произносить с каждым месяцев всё более людоедскую ахинею, носить маску агрессивного колхозника. Ради чего? Статус? Мог бы работать в НХЛ, может, не всегда главным тренером, но в штабе или в команде менеджмента легко.
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Кавабунга Шреддоголовый
Потому что там владельцы все обычные бизнесмены и никаких клубов во владении условного штата Миссури там нет. Ну и нет там условного газпрома, который бы полностью владел условным Питтсбургом
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Maxim Shumov
Ой, распустился Славик, скоро придется назад эти слова брать))
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reteka
Ответ Ебздрогыч
В том то и дело, что в НХЛ клубов-олигархов нет. А у нас на западе в финале конференции каждый год играют одни и те же две команды.
Как раз на востоке некоторые команды КХЛ содержат классические олигархи.
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Beavis and Butt Head
Фетисов сам давно и прекрасно присоболися и работая в системе,где хоккей это инструмент для выкачки госбабла и политического управления.К чему это позерство?!
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GeroyamSala
Чтоб заработал этот механизм, нужно будет всем менеджерам в клубе работать. В Вегасе выстроили команду, еще на два сезона их хватит... дальше новый цикл..Проше работать когда бабла много и игроков туда сюда кидать.
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Beavis and Butt Head
Ответ Maksim1011
Так-то оно так, только я забыл когда выигрывали Кубок Стэнли канадские клубы. Да и северные команды из old school как-то редко до трофея стали добираться. Вы гляньте на финалистов последних 4 (!) розыгрышей КС. Из классиков только Монреаль. Так что нечего нам заливать про равенство.
Ходили слухи,что в 94 Ванкуверу не отдали кубок из за того что действующим чемпионом были хабс.То есть две подряд чашки должны были забирать канадские клубы.Но я в это не особо верю.Рейнджерс были действительно великолепны в тот сезон.Кстати,Рейнджерс могли и не дойти в тот год до финала,если бы не грубейшая ошибка Фетисова в ОТ 7 игры финала востока,приведшая к шайбе, которая вывела синерубашечников в финал.
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SadButTrue
Ответ Maksim1011
Так-то оно так, только я забыл когда выигрывали Кубок Стэнли канадские клубы. Да и северные команды из old school как-то редко до трофея стали добираться. Вы гляньте на финалистов последних 4 (!) розыгрышей КС. Из классиков только Монреаль. Так что нечего нам заливать про равенство.
Странная логика. В НХЛ 32 команды и 21 из них становилась чемпионом. Канадские команды при этом всего 6 из 32 или меньше 20%, так что даже чисто математически канадская команда не должна выигрывать чаще раза в 5 лет. А то что даже такие династии как Тампа и Питтсбург даже на вершине своего могущества периодически уступали кому-то кубок только подчеркивает, что система работает.

Да боже мой в этом плей-офф кубок взял Вегас, а в полуфинале играл Сиэтл, а ведь их даже не существовало несколько лет назад. Разве это не показатель?
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Иван Стрелков
Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Профессиональный спорт, так же как и образование, наука и многое другое - лишь отображение того, как устроено общество в целом. Будто непонятно, откуда у нас эти "клубы-олигархи", еще 15-20 лет назад боровшиеся за выживание в Суперлиге, а в десятые уже вдруг прочно оседлавшие вершину.
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