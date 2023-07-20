Вячеслав Фетисов: «В НХЛ нет клубов-олигархов. Если мы хотим вывести хоккей на высокий уровень, условия должны быть для всех одинаковые»

Вячеслав Фетисов высказался о развитии хоккея в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В прошлом сезоне пару новых команд выстрелили и интерес к чемпионату сразу подскочил. Расцвел «Адмирал», который, кстати, играет на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Это то, о чем вы говорите, уравнять класс команд?

– Последний пример из НХЛ. Команда «Вегас Голден Найтс» существует шестой сезон, а она уже выиграла Кубок Стэнли.

И самое главное, что это как бизнес работает. Сегодня вступительный билет в НХЛ – миллиард долларов. Такие колоссальные деньги даешь только за вступление, но точно знаешь, что ты их отобьешь. А если нет конкуренции, то каким образом ты это сделаешь? Ты зашел с командой, которая неконкурентоспособна. И что?

Я уже говорил об этом. Если мы хотим хоккей вывести на высокий уровень, то условия должны быть для всех одинаковые. Можно найти много всяких решений, как это все привести к единому знаменателю. Я вас заверяю, через 5 лет мы выйдем на игру совершенно другого качества. И регионы будут ходить… И Новокузнецк надо возвращать в КХЛ, там колоссальный интерес к хоккею.

То есть надо вкладываться там, где есть перспективы роста. В НХЛ нет клубов-олигархов. Какой еще пример нужен? Я не думаю, что в европейском чемпионате есть такая разница большая. Зачем платить больше, когда можно платить меньше? При этом и конкуренция увеличивается, растет качество тренеров, менеджмента… – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.