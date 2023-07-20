Фетисов о сокращении лимита на легионеров в КХЛ: «Это же послы доброй воли были. Все за ними следили, соседи спрашивали, как там в России играют»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ лимит на легионеров Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о сокращении лимита на легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Было 5, теперь останется 3. Как вы считаете, лимит на легионеров – это полезная вещь?

– Я уже об этом говорил, что любой лимит ничего хорошего не дает. И мировая практика сегодня об этом говорит. 50% европейцев играет в Северной Америке, в футболе вообще отдельная история, есть команды, в которых местных ребят, наверное, и нет, все приезжие.

В Советском Союзе в хоккее было всего 12 команд, поэтому уровень был очень высокий. У нас сегодня больше 20, и не думаю, что у нас достаточно игроков, которые имеют уровень мастерства, требующийся для этой конкуренции. Поэтому я думаю, что это такой удар, особенно для малобюджетных клубов. За счет качественных и недорогих легионеров они были конкурентоспособными.

Не знаю, 3 или 5 какое вообще может иметь значение, но в целом мне кажется, что, если бы даже половина игроков в наших командах были высокого уровня, то этого было бы достаточно и для национальной команды, и для чего угодно. Видно, там какая-то подоплека, не связанная со спортивным принципом, а какая-то другая.

– Нас и так отрезали от мирового хоккея, а мы еще и сами закрываемся, не пускаем иностранцев?

– Да. Это же послы доброй воли были некие, которые играли, и все за ними следили, соседи спрашивали, как там, ребята, в России играют. Хотя в футболе же ничего не отрезали, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Фетисов что-то против руководства сказал, реально завтра снег пойдет😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Фетисов нередко говорит нормальные, правильные вещи. Жаль вот только, что дальше стадии разговоров это не продвигается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
фамилия Фетисов в заголовке, даже не читая статью , вызывает рвотный рефлекс.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий