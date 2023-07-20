Виларди и «Виннипег» подписали 2-летний контракт с кэпхитом 3,437 млн долларов, избежав арбитража

Теги НХЛ Виннипег Габриэль Виларди деньги Хоккей

Форвард Габриэль Виларди подписал 2-летний контракт с «Виннипегом».

23-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, получит за два сезона в «Джетс» 6,875 млн долларов (кэпхит – 3,437 млн).

Таким образом, стороны избежали арбитража, слушание было назначено на 28 июля.

По прошлому соглашению Виларди получал 825 тысяч за сезон.

Нападающий перешел в «Виннипег» в конце июня в результате обмена из «Лос-Анджелеса».

В 63 матчах прошлого сезона за «Кингс» на счету Виларди  41 (23+18) балл в регулярке НХЛ – лучшие показатели в его карьере по очкам, голам и передачам, в 5 играх плей-офф он набрал 4 (2+2) балла.

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1 комментарий

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fassakh
Очень круто, хорошая работа шебалдуева заключил мост, будет прогрессировать и увеличит свою стату будет контракт на 7-8 млн для гейба главное без травм.
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