«Виннипег» подписал Дюбуа на 8 лет и 68 млн долларов и обменял его в «Лос-Анджелес» на Иафалло, Виларди, Купари и драфт-пик
Нападающий Пьер-Люк Дюбуа стал игроком «Лос-Анджелеса».
«Виннипег» продлил соглашение с форвардом на 8 лет, после чего обменял его в «Кингс» на нападающих Алекса Иафалло, Габриэля Виларди, Расмуса Купари и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.
Зарплата Дюбуа составит 68 млн долларов (8,5 млн долларов в год в среднем).
Игрок набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.
В активе Иафалло 36 (14+22) баллов в 59 играх регулярки.
Виларди отметился 41 (23+18) очком в 63 матчах.
На счету Купари 15 (3+12) баллов в 66 играх.
При этом контракт с учетом инфляции плюс/минус норм.
Теперь оценим чего потеряли Кингс:
- Виларди просил по слухам хороший контракт, но при этом игрок систематически ловит травмы и так и не показал себя как потенциальный топовый винг;
- Иафалло - игрок глубины с не самым дешевым контрактом, которого легко заменят по позиции Калиев или Байфилд;
- Купари - не самый талантливый вингер из молодых, которому нет особо места ни в составе, ни в платежке;
- 2й пик следующего драфта с ожидаемым выбором даже не в топ-50 ничем не поможет команде в ближайшее время.
Меня бы смутило отсутствие места в платежке и не решена проблема с кипером. зачем обменяли Дурзи? да, не идеальный игрок, но вполне норм с его контрактом и навыками игры в атаке. Видится обмен еще одного из игроков на контракте, чтобы добавить возможностей, потому что 4,5 ляма явно не хватит на вратаря и 2х защитников при продлении на минималку ОСА в нападении.
Но Дюбуа видимо на замену Копитару, поэтому короли раскошелились.