«Виннипег» подписал Дюбуа на 8 лет и 68 млн долларов и обменял его в «Лос-Анджелес» на Иафалло, Виларди, Купари и драфт-пик

Теги переходы Лос-Анджелес НХЛ драфт НХЛ Виннипег Пьер-Люк Дюбуа Алекс Иафалло Расмус Купари Габриэль Виларди Хоккей

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа стал игроком «Лос-Анджелеса».

«Виннипег» продлил соглашение с форвардом на 8 лет, после чего обменял его в «Кингс» на нападающих Алекса ИафаллоГабриэля ВилардиРасмуса Купари и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

Зарплата Дюбуа составит 68 млн долларов (8,5 млн долларов в год в среднем).

Игрок набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

В активе Иафалло 36 (14+22) баллов в 59 играх регулярки. 

Виларди отметился 41 (23+18) очком в 63 матчах.

На счету Купари 15 (3+12) баллов в 66 играх.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolas Polosukhin
катастрофа, а не обмен для ЛА.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
какое то странное решение со стороны королей. отдать Виларди 🤔
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rafael $.
Токсичный Дюбуа столько не стоит. Это пакет за игрока уровня условного Айкела.
При этом контракт с учетом инфляции плюс/минус норм.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Что-то Блэйк облажался.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donbass
Однозначно Джетс в выиграше от этого трейда.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камаз Отходов
Ответ Bardownski
Дюбуа до Копи как до луны - на вбросах играет слабо, в ПК вообще не играет, да и еще и характер скверный судя по всему.
Теперь у ЛА такой центр, других центров у меня для вас нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bardownski
Ответ Камаз Отходов
Ну не знаю, Виларди сделал шаг вперёд в игре, а его меняют, да и такие как Иафалло на дороге не валяются. Но Дюбуа видимо на замену Копитару, поэтому короли раскошелились.
Дюбуа до Копи как до луны - на вбросах играет слабо, в ПК вообще не играет, да и еще и характер скверный судя по всему.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bardownski
Виннипег под статью «ограбление» попадёт с такими обменами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
ЛА за такую цену мог получить куда больше. например.... Хэллибака
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Колышкин
Победа Виннипега, не факт, что Дюбуа с его заскоками с маклелланом сработается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лорд раздевалки 1
ЛА в плюсе. получили качество так необходимое взамен количеству с которым у них и так порядок. это очень сильный обмен
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Шикарный трейд для Винни)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
copti_san
Ответ Лорд раздевалки 1
ЛА в плюсе. получили качество так необходимое взамен количеству с которым у них и так порядок. это очень сильный обмен
дак Виларди это +- уровень Дюбуа, только травматичнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V.Damphousse #25
Ответ Дмитрий Колышкин
Победа Виннипега, не факт, что Дюбуа с его заскоками с маклелланом сработается
Уже с двумя командами из двух, кои у него были, не сработался. А Бог троицу любит. ) В Коламбусе мне это не то, меняйте меня. В Джетс некоторое время продержался, но потом та же песня. А в ЛАК ещё и суровый МакЛеллан... Оооо, намечается баттл) Не сразу, но всплывёт...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камаз Отходов
Ответ Nikolas Polosukhin
ЛА не хочет его переподписывать.
Ну а кого хотят? Рынок не резиновый. Без вратаря на сезон хотят остаться?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolas Polosukhin
Ответ Камаз Отходов
До открытия рынка время ещё есть. Хотя Корписало может прям желает выйти на рынок, тут я не знаю и посмотреть что предложат, всё же ему 29 лет.
ЛА не хочет его переподписывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камаз Отходов
Ответ Nikolas Polosukhin
не переподпишут. переговоров не было.
До открытия рынка время ещё есть. Хотя Корписало может прям желает выйти на рынок, тут я не знаю и посмотреть что предложат, всё же ему 29 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolas Polosukhin
Ответ Камаз Отходов
Так у них Корписало есть, уж наверняка переподпишут, а то внесь трейд на свалку был.
не переподпишут. переговоров не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камаз Отходов
Ответ Radik_2.0
ЛА за такую цену мог получить куда больше. например.... Хэллибака
Так у них Корписало есть, уж наверняка переподпишут, а то внесь трейд на свалку был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V.Damphousse #25
Ответ Камаз Отходов
Теперь у ЛА такой центр, других центров у меня для вас нет.
Welcome to LA, locker room cancer! 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolas Polosukhin
Ответ Камаз Отходов
Ну не знаю, Виларди сделал шаг вперёд в игре, а его меняют, да и такие как Иафалло на дороге не валяются. Но Дюбуа видимо на замену Копитару, поэтому короли раскошелились.
Виларди и его агент много запросили. 6 лямов с половиной на четыре года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nightingale46
Ответ Radik_2.0
какое то странное решение со стороны королей. отдать Виларди 🤔
говорят много просил, но при этом человек вечно ловит травмы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nightingale46
на первый взгляд большой пакет отдали за Дюбуа, за которым идет шлейф неприятных историй. Однако в пегах он показывал стабильный уровень игры и набирал 60 очков как базу за сезон. В Калифорнии ему нет причин для жалоб - команда хорошая с амбициями на кубок, есть авторитетные игроки, очень хорошие условия для жизни. Вряд ли будет депрессия и демотивация.
Теперь оценим чего потеряли Кингс:
- Виларди просил по слухам хороший контракт, но при этом игрок систематически ловит травмы и так и не показал себя как потенциальный топовый винг;
- Иафалло - игрок глубины с не самым дешевым контрактом, которого легко заменят по позиции Калиев или Байфилд;
- Купари - не самый талантливый вингер из молодых, которому нет особо места ни в составе, ни в платежке;
- 2й пик следующего драфта с ожидаемым выбором даже не в топ-50 ничем не поможет команде в ближайшее время.
Меня бы смутило отсутствие места в платежке и не решена проблема с кипером. зачем обменяли Дурзи? да, не идеальный игрок, но вполне норм с его контрактом и навыками игры в атаке. Видится обмен еще одного из игроков на контракте, чтобы добавить возможностей, потому что 4,5 ляма явно не хватит на вратаря и 2х защитников при продлении на минималку ОСА в нападении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
copti_san
Представляю в каком там щас шоке Виларди и Иафалло пребывают. Из ЛА в Виннипег обмен примерно тоже самое, как из Москвы в Петрозаводск
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камаз Отходов
Ну не знаю, Виларди сделал шаг вперёд в игре, а его меняют, да и такие как Иафалло на дороге не валяются.
Но Дюбуа видимо на замену Копитару, поэтому короли раскошелились.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий