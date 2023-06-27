«Виннипег» подписал Дюбуа на 8 лет и 68 млн долларов и обменял его в «Лос-Анджелес» на Иафалло, Виларди, Купари и драфт-пик

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа стал игроком «Лос-Анджелеса».

« » продлил соглашение с форвардом на 8 лет, после чего обменял его в «Кингс» на нападающих , , и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

Зарплата Дюбуа составит 68 млн долларов (8,5 млн долларов в год в среднем).

Игрок набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

В активе Иафалло 36 (14+22) баллов в 59 играх регулярки.

Виларди отметился 41 (23+18) очком в 63 матчах.

На счету Купари 15 (3+12) баллов в 66 играх.