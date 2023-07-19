Вячеслав Быков: «Гусев способен усилить любой хоккейный коллектив в КХЛ. Не удивлюсь, если он станет одним из лидеров «Динамо»

Теги Вячеслав Быков КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Динамо Хоккей

Вячеслав Быков высказался о переходе Никиты Гусева в московское «Динамо».

Гусев перебрался в московское «Динамо». Насколько это хороший вариант для него? Сможет ли он вписаться в систему бело-голубых?

– Я думаю, что Никита – очень талантливый игрок. Он способен усилить и влиться в любой хоккейный коллектив в нашем чемпионате, потому что умные, техничные игроки быстро находят общий язык и улучшают качество партнеров за счет своих навыков.

Я не удивлюсь, если Никита станет одним из лидеров «Динамо». В принципе это сильная команда, которая занимает высокие места в регулярке, борется за Кубок Гагарина. У них есть мастеровитые игроки, с которыми Никита может образовать связки.

Можно пожелать ему удачи в новом клубе. Пусть он также эффективно и интересно себя проявляет, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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1 комментарий

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Александр Колосов
Жаль, что Гусев не смог в полной мере раскрыть свой талант. По молодости казался намного круче своего друга Кучерова, но почему-то так и не заиграл на топ уровне
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