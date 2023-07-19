Крикунов об Ожиганове: «Обмен напрашивался. В СКА нужно выкладываться на 100%, Ротенберг очень требователен к игрокам»

Владимир Крикунов высказался об обмене Игоря Ожиганова из СКА в «Динамо».

«Честно говоря, этот обмен напрашивался. Игорь – добротный защитник, но не играл на своем максимуме в последнее время, плей-офф провел не в свою силу.

Скорее всего, он засиделся на одном месте. А в СКА нужно всегда выкладываться на 100%, очень требователен к игрокам по самоотдаче.

В « » должен перезагрузиться, плюс он будет играть в родном городе – думаю, для всех сторон хорошо, что так все сложилось. скинул тяжелый контракт, подразгрузил платежку, не потеряв при этом позиционно, – в команде сейчас достаточно праворуких защитников. Опытные Земченок и способны заменить Игоря, кроме того, есть молодой, перспективный Федотов», – сказал заслуженный тренер России Крикунов.