Крикунов об Ожиганове: «Обмен напрашивался. В СКА нужно выкладываться на 100%, Ротенберг очень требователен к игрокам»
Владимир Крикунов высказался об обмене Игоря Ожиганова из СКА в «Динамо».
«Честно говоря, этот обмен напрашивался. Игорь – добротный защитник, но не играл на своем максимуме в последнее время, плей-офф провел не в свою силу.
Скорее всего, он засиделся на одном месте. А в СКА нужно всегда выкладываться на 100%, Ротенберг очень требователен к игрокам по самоотдаче.
В «Динамо» Игорь должен перезагрузиться, плюс он будет играть в родном городе – думаю, для всех сторон хорошо, что так все сложилось. СКА скинул тяжелый контракт, подразгрузил платежку, не потеряв при этом позиционно, – в команде сейчас достаточно праворуких защитников. Опытные Земченок и Сергеев способны заменить Игоря, кроме того, есть молодой, перспективный Федотов», – сказал заслуженный тренер России Крикунов.
6 комментариев