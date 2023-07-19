Крикунов об Ожиганове: «Обмен напрашивался. В СКА нужно выкладываться на 100%, Ротенберг очень требователен к игрокам»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Динамо Артем Сергеев Игорь Ожиганов Роман Ротенберг Артем Земченок Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов высказался об обмене Игоря Ожиганова из СКА в «Динамо».

«Честно говоря, этот обмен напрашивался. Игорь – добротный защитник, но не играл на своем максимуме в последнее время, плей-офф провел не в свою силу.

Скорее всего, он засиделся на одном месте. А в СКА нужно всегда выкладываться на 100%, Ротенберг очень требователен к игрокам по самоотдаче.

В «Динамо» Игорь должен перезагрузиться, плюс он будет играть в родном городе – думаю, для всех сторон хорошо, что так все сложилось. СКА скинул тяжелый контракт, подразгрузил платежку, не потеряв при этом позиционно, – в команде сейчас достаточно праворуких защитников. Опытные Земченок и Сергеев способны заменить Игоря, кроме того, есть молодой, перспективный Федотов», – сказал заслуженный тренер России Крикунов.

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6 комментариев

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Strannix
Ну да, великий коуч ротенберг, победитель легендарной суперсерии с Беларусью!
+6
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+6
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Александр Колосов
До сих пор ору с того кадра, когда он на бортик встал козырем😂😂😂
+2
0
+2
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Александр Колосов
Ответ KoToV
Ой а то до него так никто не вставал прям.
С такой надменной рожей - никто
+2
0
+2
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Alexander Lyakhov
Не понял, у Кудашова на 100% выкладываться не надо?
0
0
0
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KoToV
Ответ Strannix
Ну да, великий коуч ротенберг, победитель легендарной суперсерии с Беларусью!
Вот кто должен был рулить сборной на КПК вместо Жамнова. Тогда бы белорусам не проиграли точно.
+1
-1
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KoToV
Ответ Александр Колосов
До сих пор ору с того кадра, когда он на бортик встал козырем😂😂😂
Ой а то до него так никто не вставал прям.
+1
-1
0
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