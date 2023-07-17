Владимир Крикунов: «Гусев и Ожиганов добавят «Динамо» мастерства, могут отлично сыграть в большинстве. Никита – великолепный, созидающий игрок»

Теги Владимир Крикунов КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Матч ТВ Хоккей

Владимир Крикунов считает, что Игорь Ожиганов и Никита Гусев добавят «Динамо» мастерства.

Игорь Ожиганов перешел в «Динамо» из СКА в результате обмена. Никита Гусев также может пополнить состав бело-голубых.

«То, что в команду пришел Игорь Ожиганов, – это очень хорошо.

До этого защитника Зайцева потеряли, надо было кого‑то брать. Ну, а Никита Гусев – великолепный игрок. Если он появится в «Динамо», то, конечно, усилит команду.

Оба игрока добавят мастерства. Ожиганов и Гусев могут отлично сыграть в большинстве.

Никита действует на позиции разыгрывающего, это созидающий игрок – и забить, и отдать, все может сделать», – сказал бывший главный тренер Динамо Владимир Крикунов.

2 комментария

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Ротен Бегр
Владимир Васильевич знает толк в защитниках.
Будем надеяться, что все так и будет...
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