Крикунов о тренерах: «В этой профессии все счастливые. На заводе 30% будут ругать свою работу, но в тренерстве все по любви»

Владимир Крикунов поделился размышлениями о тренерской профессии.

– Тренеры должны подавать в отставку, когда они видят, что у них не идет.

Команда не играет, как бы они ни пытались, хотя все перепробовали. Такой момент приходит. Это непросто, надо иметь характер.

– Сейчас тренеры стали реже уходить сами, держась за контракт?

– Почему же реже? Кто работает не первый год, они уже все небедные люди. Кусок хлеба искать уже не будут, обеспеченные. Не вижу у тренеров страха, что они держатся.

Почему стало меньше решений уйти по собственному желанию, я не знаю. Возможно, это изменение в характерах, ведь всё меняется.

Иногда тренер хочет все закончить, но ему не дают, не отпускают. Многие просто любят своё дело.

Я всегда говорил ребятам, что вы же другой жизни не знаете, поэтому все работают до конца.

На самом деле в этой профессии все счастливые. Если взять какой-нибудь завод, то процентов 30 людей будут ругать свою работу, но в тренерстве все по любви. Это дело жизни, – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ и сборной России Владимир Крикунов.