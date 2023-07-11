Крикунов о варианте ухода Ротенберга из СКА: «Не думайте, что есть только он, и все. Наверно, только над Путиным никого нет, но и то над ним народ»

Владимир Крикунов ответил на вопрос о том, как Роман Ротенберг может уйти с поста тренера СКА.

– Что должно случиться, чтобы Роман Ротенберг решил сам себя уволить с поста тренера СКА?

– Там же есть совет директоров. Вы не думайте, что есть только он, и все.

Над всеми везде кто-то есть. Наверно, только над Владимиром Путиным никого нет, но и то над ним народ.

Над каждым руководителем есть еще больший руководитель. Так что нет такого, что над Ротенбергом никого нет, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года. В прошлом сезоне СКА уступил ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.