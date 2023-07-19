НХЛ не планирует проводить внутрисезонный турнир по примеру НБА.

Недавно баскетбольная лига представила формат нового турнира, который пройдет в рамках сезона-2023/24.

В соревновании будут участвовать все 30 команд, предусмотрены групповая стадия и плей-офф (во всех раундах – по одному матчу).

При этом все игры, кроме финала (он пройдет в Лас-Вегасе), будут учитываться в турнирной таблице НБА.

«Мы не рассматриваем внутрисезонные турниры», – заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Лидер Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш сказал, что хоккеисты данный вопрос пока не обсуждали. При этом он не выступил резко против такой идеи.

НХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате с 82 до 84, чтобы команды чаще играли внутри дивизиона