Владелец «Юты» о клубе НХЛ в Солт-Лейк-Сити: «Мы хотим сотрудничать. Мы здесь. Мы готовы»

Владелец клуба НБА «Юта Джаз» рассказал, что заинтересован в команде в НХЛ.

В марте стало известно, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн встретился с Райаном Смитом.

– Мое послание Гэри и [Дэйли] было последовательным. Послушайте, мы хотим сотрудничать. Мы здесь. Мы готовы.

– Что бы вы предпочли – переезд клуба или расширение лиги?

– Вегас, Сиэтл. Это руководство по тому, как проводить [расширение].

Но мы готовы. Мы уже приняли решение, мы здесь, чтобы помочь, – сказал Райан Смит.

Смит ранее входил в список претендентов на приобретение «Питтсбурга», который в конечном итоге перешел во владение Fenway Sports Group.

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