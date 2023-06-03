Владелец «Юты» о клубе НХЛ в Солт-Лейк-Сити: «Мы хотим сотрудничать. Мы здесь. Мы готовы»

Теги Билл Дэйли Гэри Беттмэн НБА бизнес НХЛ Юта Райан Смит Хоккей

Владелец клуба НБА «Юта Джаз» рассказал, что заинтересован в команде в НХЛ.

В марте стало известно, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн встретился с Райаном Смитом.

– Мое послание Гэри и Биллу [Дэйли] было последовательным. Послушайте, мы хотим сотрудничать. Мы здесь. Мы готовы.

– Что бы вы предпочли – переезд клуба или расширение лиги?

– Вегас, Сиэтл. Это руководство по тому, как проводить [расширение].

Но мы готовы. Мы уже приняли решение, мы здесь, чтобы помочь, – сказал Райан Смит.

Смит ранее входил в список претендентов на приобретение «Питтсбурга», который в конечном итоге перешел во владение Fenway Sports Group. 

Солт-Лейк-Сити претендует на проведение Олимпийских игр в 2030 году. Это может привести к созданию новых объектов, включая арену для команд НБА и НХЛ.

«Аризона» может переехать в Техас или Юту. Жители заблокировали строительство новой арены

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6 комментариев

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Bobby Clarke
Команда,готовая переехать в Солт-Лейк: 7 букв, вращайте барабан!
+3
0
+3
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Владимир Конышев
Ответ Bobby Clarke
Команда,готовая переехать в Солт-Лейк: 7 букв, вращайте барабан!
Аризона
+2
0
+2
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Бандера и Власов - герои п-сов
Только "за". Зимняя олимпиада была, почему бы НХЛ не организовать вместо неприкаянной Аризоны.
0
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