Овечкину подарили клюшку с автографами сборной СССР и шайбу, которой Горди Хоу забил первый гол на Суперсерии-1974

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В Вашингтоне прошла церемония в честь форварда «Кэпиталс» Александра Овечкина.

Матч с «Коламбусом» (6:7 ОТ) был посвящен выходу капитана «Вашингтона» на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. 23 декабря 2022 года Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом», забив 801-й и 802-й голы в НХЛ и обогнав Горди Хоу (801).

На данный момент на счету нападающего «Кэпиталс» 820 шайб в лиге. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

Церемонию перед матчем с «Коламбусом» посетил сын Горди Хоу Марк. На льду также присутствовали жена Овечкина Анастасия, их сыновья Сергей и Илья, мать игрока Татьяна, его брат Михаил, владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис, президент команды Дик Патрик, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли и помощник исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ Рон Хейнси.

Игроки «Кэпиталс» вышли на раскатку в джерси с номером 8, под которым играет россиянин.

Профсоюз игроков подарил Овечкину клюшку с автографами игроков сборной СССР с Суперсерии-1974. Ранее она была подарена Горди Хоу, который играл в этой серии за Канаду. Овечкин также получил шайбу, которой Хоу забил первый гол в той серии.

Игроки «Вашингтона» подарили Овечкину сделанный на заказ кулон, а Тед Леонсис и Марк Хоу – изготовленную на заказ картину с изображением Овечкина и Горди Хоу.

В честь 800-го гола россиянина, который он забил «Чикаго» 13 декабря, Дэйли подарил игроку кристалл Тиффани от имени НХЛ.

От имени «Кэпиталс» Патрик вручил ему трофей из нержавеющей стали и бронзы. Сергей и Илья Овечкины также получили памятные бронзовые мини-клюшки. 

Фото: twitter.com/Capitals/

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17 комментариев

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Vedved
Ответ Белый офицер
Интересно что круче Мерс от ВладимВладимировича или клюшка ?!
Клюшка от ВВ)
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Александр Кудрявцев
Ответ Madcomposer
Офигеть сколько всего)
Сослужил 👍👍👍
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Александр Кудрявцев
Ответ Al561
Как Гретцки обгонит, так памятник поставят возле стадиона)))
Ну а почему бы и не поставить 🤗🤗🤗🤗
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Александр Кудрявцев
Ответ Владимир Кувшинов
Я представляю сколько сейчас стоит эта клюшка! И сколько она будет стоить потом целое состояние и шайба тоже!!
Ой а я даже и не представляю даже сколько сейчас стоит. И не представляю сколько будет стоить ой ой 🤔🤔🤔😳😳😳
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Александр Кудрявцев
Ответ V_J_I_K
Дареное разве передаривают?
Ну у их так получается
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Ko Vi
Ответ Al561
Как Гретцки обгонит, так памятник поставят возле стадиона)))
бюст как минимум)))
0
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Белый офицер
Интересно что круче Мерс от ВладимВладимировича или клюшка ?!
0
-6
-6
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V_J_I_K
Дареное разве передаривают?
0
0
0
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Jurijs isajevs
Ответ Al561
Как Гретцки обгонит, так памятник поставят возле стадиона)))
Когда закончит карьеру.
+3
0
+3
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Владимир Кувшинов
Я представляю сколько сейчас стоит эта клюшка! И сколько она будет стоить потом целое состояние и шайба тоже!!
+2
-1
+1
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Алар
"Овечкин также получил шайбу, которой Хоу забил первый гол в той серии"
Некоторые вещи дарить бы не стоило!
+9
-1
+8
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Al561
Как Гретцки обгонит, так памятник поставят возле стадиона)))
+16
0
+16
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kudashkinaa@icloud.com
Как же это круто всё! Американцы кайфуют от всей этой статистики, молодцы, и нас посадили на нее:-)
+4
0
+4
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гилберт
Вот это подгон!
+1
0
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HockeyMan
Можно открывать музей, как на поле чудес)))
+1
-1
0
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JuVero
легендарный взгревчик сделали Ови)) на пару сотен тысяч бакинских, если потом решит на аукцион выставить все это добро))
0
-6
-6
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Madcomposer
Офигеть сколько всего)
+12
0
+12
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