Овечкину подарили клюшку с автографами сборной СССР и шайбу, которой Горди Хоу забил первый гол на Суперсерии-1974

В Вашингтоне прошла церемония в честь форварда «Кэпиталс» .

Матч с «Коламбусом» (6:7 ОТ) был посвящен выходу капитана «Вашингтона» на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. 23 декабря 2022 года Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом», забив 801-й и 802-й голы в НХЛ и обогнав Горди Хоу (801).

На данный момент на счету нападающего «Кэпиталс» 820 шайб в лиге. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

Церемонию перед матчем с «Коламбусом» посетил сын Горди Хоу Марк. На льду также присутствовали жена Овечкина Анастасия, их сыновья Сергей и Илья, мать игрока Татьяна, его брат Михаил, владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис, президент команды Дик Патрик, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли и помощник исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ Рон Хейнси.

Игроки «Кэпиталс» вышли на раскатку в джерси с номером 8, под которым играет россиянин.

Профсоюз игроков подарил Овечкину клюшку с автографами игроков сборной СССР с Суперсерии-1974. Ранее она была подарена Горди Хоу, который играл в этой серии за Канаду. Овечкин также получил шайбу, которой Хоу забил первый гол в той серии.

Игроки «Вашингтона» подарили Овечкину сделанный на заказ кулон, а и Марк Хоу – изготовленную на заказ картину с изображением Овечкина и Горди Хоу.

В честь 800-го гола россиянина, который он забил «Чикаго» 13 декабря, Дэйли подарил игроку кристалл Тиффани от имени НХЛ.

От имени «Кэпиталс» Патрик вручил ему трофей из нержавеющей стали и бронзы. Сергей и Илья Овечкины также получили памятные бронзовые мини-клюшки.

Фото: twitter.com/Capitals/