НХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате с 82 до 84, чтобы команды чаще играли внутри дивизиона

НХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате с 82 до 84.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на собрании генеральных менеджеров в марте 2023 года.

Некоторые команды недовольны тем, что число игр внутри дивизиона является несбалансированным. При этом такие матчи обычно привлекают больше внимания со стороны болельщиков и обеспечивают большую аудиторию на национальном и местном телевидении.

Сейчас каждая команда играет по 3 или 4 матча против соперников по дивизиону (всего 26 игр); по 3 матча против команд своей конференции из другого дивизиона (24 игры); по 2 матча против команд из другой конференции (32 игры).

С введением двух дополнительных матчей команды смогут проводить по 4 матча (два дома и два в гостях) против каждого соперника по дивизиону (28 игр).

Отмечается, что для реализации этой идеи лига, в частности, может пойти на сокращение количества предсезонных матчей.

Ранее НХЛ уже использовала схему с 84 матчами в регулярном чемпионате в двух сезонах (1992/93 и 1993/94). Каждая команда тогда проводила по 2 матча на нейтральных площадках (в городах, где не было клубов НХЛ) в целях популяризации игры.