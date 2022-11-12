заявил, что НХЛ выступает за участие российских хоккеистов в Кубке мира.

Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

«Это мероприятие, принадлежащее и .

Нет никаких сомнений в том, что мы хотим, чтобы российские игроки имели возможность участвовать в нем – независимо от того, в каком году турнир будет проходить», – сказал заместитель комиссионера лиги.

Ранее появилась информация, что может быть перенесен из-за нежелания некоторых стран играть со сборной России.

В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.