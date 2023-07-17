Ожиганов ушел из СКА в «Динамо», контракт действует до 2026-го

Теги СКА переходы КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Хоккей

Защитник Игорь Ожиганов покинул СКА и стал игроком «Динамо».

Соглашение, по условиям которого 30-летний хоккеист будет играть за московский клуб, рассчитано до 30 апреля 2026 года.

По словам спортивного директора столичной команды Алексея Сопина, «Динамо» получило от СКА действующий контракт с Ожигановым.

Московский клуб получил игрока в обмен на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне защитник провел в составе СКА 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «плюс 11». В Кубке Гагарина-2023 на счету Ожиганова было 15 игр и 7 (2+5) очков при показателе полезности «плюс 7».

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8 комментариев

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marshal .masha
Молодцы , качественный защитник. Однозначно хорошее усиление
+6
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Nick Crosier
Хороший малый
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Иннокентий Шепелев
Жаль.
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Роман
Что по сумме компенсации? Все так же 1000?
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Алексей Дольский
Ответ Tursus
Может быть лучший защитник уходит, это как? В прошлом году так ушел Бурдасов - лучший нападающий того сезона. Мне не понять тренерский замысел...
Тренерский замысел прост: оставить в клубе стадо безвольных баранов с глазами как у рыбы, которым можно будет втирать всякое и мотивировать, а главное чувствовать перед ними себя блестящим тренером.
+1
0
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Tursus
Может быть лучший защитник уходит, это как? В прошлом году так ушел Бурдасов - лучший нападающий того сезона. Мне не понять тренерский замысел...
0
0
0
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Dinamik1
Слепой сказал по смотрим.
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Mac Miller
Ожиганов к 30 успел за все ТОПы поиграть
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