Ожиганов ушел из СКА в «Динамо», контракт действует до 2026-го

Защитник Игорь Ожиганов покинул СКА и стал игроком «Динамо».

Соглашение, по условиям которого 30-летний хоккеист будет играть за московский клуб, рассчитано до 30 апреля 2026 года.

По словам спортивного директора столичной команды Алексея Сопина, «Динамо» получило от СКА действующий контракт с Ожигановым.

Московский клуб получил игрока в обмен на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне защитник провел в составе СКА 62 матча в Фонбет Чемпионате и набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «плюс 11». В Кубке Гагарина-2023 на счету Ожиганова было 15 игр и 7 (2+5) очков при показателе полезности «плюс 7».

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