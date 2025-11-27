Василевский отразил 32 из 33 бросков и признан 1-й звездой матча с «Калгари». Вратарь «Тампы» выиграл 10 из 17 игр в сезоне НХЛ

Андрей Василевский – первая звезда матча против «Калгари».

Голкипер «Тампы » Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари » (5:1).

Второй звездой игры стал Брэндон Хэйгл (1+1), третьей – Деклан Карлайл (1+0).

Это десятая победа для Василевского в нынешнем сезоне.

Вратарь провел 17 матчей в чемпионате, пропуская в среднем 2,28 шайбы и отражая 91,5% бросков.