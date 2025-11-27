Кучеров набрал очки в 7-м матче подряд – 1+1 против «Калгари». У форварда «Тампы» 27 баллов в 21 игре сезона НХЛ
Никита Кучеров набрал очки в седьмом матче подряд в НХЛ.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:1).
В этом матче форвард также набрал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам, получил четыре минуты штрафа и провел на льду 17:28 (5:33 – в большинстве).
Российский хоккеист продлил результативную серию до семи матчей, в ходе которой отметился 13 (4+9) баллами.
В нынешнем сезоне Кучеров отметился 27 (11+16) очками при полезности «плюс 3» в 21 матче чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости