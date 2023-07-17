«Динамо» об Ожиганове: «Праворукий защитник, не нуждающийся в представлении. Мы получили от СКА контракт, рассчитанный еще на три года»

Теги СКА переходы Алексей Сопин КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Хоккей

Спортивный директор «Динамо» прокомментировал переход Игоря Ожиганова.

«Приветствуем в нашем составе Игоря Ожиганова. Праворукий защитник, который не нуждается в представлении.

Мы получили от СКА уже действующий контракт, который рассчитан еще на три года. Продолжаем работу над усилением состава. Думаю, что в ближайшее время порадуем наших болельщиков», – сказал Алексей Сопин.

В прошлом сезоне защитник провел в составе СКА 62 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «плюс 11». В Кубке Гагарина-2023 на счету Ожиганова было 15 игр и 7 (2+5) очков при показателе полезности «плюс 7».

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4 комментария

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Раменки за Динамо
Путь из ЦСКА в Динамо длиной с десяток лет, пора остановиться, хватит менять клубы. Хорошее усиление.
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Rio de Janeiro
Гусев, Ожиганов, Пыленков, Пакетт, Морозов, Петухов, Ильенко+ всех лидеров сохранили, включая очень приличную молодёжь из системы, то есть на выходе Динамо по потенциалу и среднему уровню должен стать на порядок сильнее.Учитывая перекрёстный формат плей-офф есть все возможности бороться за финал КГ
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