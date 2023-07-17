«Динамо» об Ожиганове: «Праворукий защитник, не нуждающийся в представлении. Мы получили от СКА контракт, рассчитанный еще на три года»

Спортивный директор «Динамо» прокомментировал переход Игоря Ожиганова.

«Приветствуем в нашем составе Игоря Ожиганова. Праворукий защитник, который не нуждается в представлении.

Мы получили от СКА уже действующий контракт, который рассчитан еще на три года. Продолжаем работу над усилением состава. Думаю, что в ближайшее время порадуем наших болельщиков», – сказал Алексей Сопин.

В прошлом сезоне защитник провел в составе СКА 62 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «плюс 11». В Кубке Гагарина-2023 на счету Ожиганова было 15 игр и 7 (2+5) очков при показателе полезности «плюс 7».

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