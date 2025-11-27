Аскаров пропустил 4 шайбы и был заменен во 2-м периоде матча с «Колорадо». Неделькович отразил 21 из 23 бросков
Ярослав Аскаров был заменен по ходу матча с «Колорадо».
Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был заменен после четырех пропущенных шайб в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (0:6).
Российский вратарь появился в старте «Шаркс» и провел на льду 24 минуты и 51 секунды, пропустив четыре гола.
Аскаров отразил 15 из 19 бросков при 78,9%.
Второй вратарь калифорнийского клуба Алекс Неделькович на своем отрезке пропустил две шайбы, отразив 21 из 23 бросков.
В этом сезоне Аскаров провел 15 матчей (8 побед и 7 поражений), пропуская в среднем 3,03 шайбы и отражая 90,5% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
