Капризов забил «Чикаго» в овертайме и продлил серию с очками до 6 матчей – у него 28 баллов в 23 играх регулярки НХЛ. «Миннесота» выиграла 6 матчей подряд

«Миннесота» продлила победную серию до шести матчей в НХЛ.

«Миннесота» отыгралась с 0:2 и 2:3 и обыграла «Чикаго» (4:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ .

Победную шайбу в овертайме при игре в большинстве забил нападающий «Уайлд» Кирилл Карпизов, который отличился в третьем матче подряд и продлил результативную серию до пять игр.

Россиянин также был признан первой звездой матча. Второй – форвард «Миннесоты» Мэттью Болди (1+2), третьей – форвард «Чикаго » Коннор Бедард (1+1).

В матче с «Блэкхокс» Капризов также нанес два броска при нейтральной полезности и провел на льду 24:39 (5:06 – в большинстве). В его активе 28 (14+14) очков в 24 матчах чемпионата.

«Миннесота » продлила победную серию до 6 игр и выиграла 10 из 12 последних матчей. Команда тренера Джона Хайнса набрала 28 очков в 23 играх и находится на 5-м месте в таблице Западной конференции.