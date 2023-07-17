Федоров о ЦСКА: «Пойдем за третьим кубком. Эта мысль радует, а не грузит»

Сергей Федоров заявил о намерении выиграть Кубок Гагарина в 3-й раз подряд.

Главный тренер ответил на вопросы в преддверии нового сезона.

– Удалось ли отдохнуть от хоккея? Готовы идти за третьим кубком?

– Не знаю, удалось ли… Если серьезно, то все свои дни проводил с семьей, с детьми. Они тоже помогали нам в прошлом сезоне, в гостиницах пожили со мной. Погода отличная.

Мозг – такая штука, что он всегда работает. Чуть‑чуть отдохнул, но есть определенное желание посмотреть на доску, на состав и начать какой‑то процесс формирования команды. Вы прекрасно знаете, что состав у нас сохранился на 90 с чем‑то процентов.

Многих ребят уже видел на льду, все свежие, чувствуется энергия. Наша задача – 1 августа провести определенные мероприятия, объяснить, как мы пойдем в этом сезоне. Покой нам только снится. Люблю такую мысль: чтобы сделать то, чего раньше не было, надо стать тем, кем ты еще не был.

Мы приложим все усилия и пойдем за третьим кубком. Эта мысль меня радует, а не напрягает и грузит.

– Как вам новые правила в ?

– Они не сыграют определяющую роль. Ребята всегда в движении, шайба движется в сторону ворот соперника. Да, согласен, хорошо. Кто‑то больше пользуется такими нововведениями, кто‑то меньше. Они нам приятны, – сказал .

ЦСКА выигрывал трижды (в 2019, 2022, 2023 годах), но первая победа была достигнута еще с Игорем Никитиным на посту главного тренера.