Жена хоккеиста « » сбила ребенка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел в Череповце. На записи с видеорегистратора видно, как одна машина остановилась, чтобы пропустить девочку, которая переходила дорогу со своим дедушкой. После этого сзади выехал Porsche Macan, который сбил пятиклассницу. Мужчина не пострадал.

По данным телеграм-канала Shot, за рулем была 28-летняя Яна Вовченко-Александрова – супруга форварда «Северстали» .

После аварии девочку отвезли в больницу, где у нее диагностировали ушибы головы и ног, после чего отпустили домой.

Жена хоккеиста заявила, что ДТП произошло не по ее вине – ей закрыла обзор машина, которая притормозила перед пешеходами. Вовченко-Александрова утверждает, что попыталась съехать на обочину, чтобы минимизировать силу удара. По словам Яны, школьницу она «никак не покалечила, не раздавила, ничего такого. Та просто упала на попу».

В соцсетях писали, что супруга хоккеиста часто ведет себя на дорогах по-хамски и уже попадала в аварии. Сама женщина называет это сплетнями, а себя считает образцовым водителем. «Спокойно не дают жить людям, [которые] находятся на виду», – сказала Вовченко-Александрова.

Также жена Вовченко заявила, что «в Череповце не любят людей, у которых есть деньги».