Жена форварда «Северстали» Вовченко сбила пятиклассницу на переходе. Женщина заявила, что ДТП произошло не по ее вине

Теги Северсталь происшествия КХЛ Даниил Вовченко Хоккей

Жена хоккеиста «Северстали» сбила ребенка на пешеходном переходе. 

Инцидент произошел в Череповце. На записи с видеорегистратора видно, как одна машина остановилась, чтобы пропустить девочку, которая переходила дорогу со своим дедушкой. После этого сзади выехал Porsche Macan, который сбил пятиклассницу. Мужчина не пострадал.

По данным телеграм-канала Shot, за рулем была 28-летняя Яна Вовченко-Александрова – супруга форварда «Северстали» Даниила Вовченко

После аварии девочку отвезли в больницу, где у нее диагностировали ушибы головы и ног, после чего отпустили домой. 

Жена хоккеиста заявила, что ДТП произошло не по ее вине – ей закрыла обзор машина, которая притормозила перед пешеходами. Вовченко-Александрова утверждает, что попыталась съехать на обочину, чтобы минимизировать силу удара. По словам Яны, школьницу она «никак не покалечила, не раздавила, ничего такого. Та просто упала на попу». 

В соцсетях писали, что супруга хоккеиста часто ведет себя на дорогах по-хамски и уже попадала в аварии. Сама женщина называет это сплетнями, а себя считает образцовым водителем. «Спокойно не дают жить людям, [которые] находятся на виду», – сказала Вовченко-Александрова.

Также жена Вовченко заявила, что «в Череповце не любят людей, у которых есть деньги».

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66 комментариев

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Grin of Ant
Ответ Виталик Кравченко
ПДД гласят, что перед пешеходными переходами нужно снижать скорость, даже если рядом никого нет. Но судя по видео с регистратора эта дамочка таких книжек в глаза не видела.
Она никаких книжек не видела, судя по её поведению
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smiakishev
Ответ Barsa! bolshe chem klub
закрыла обзор машина которая остановилась(с) она видать не знает правила водителя: НЕ ВИЖУ НЕ ЕДУ!!!
ТП купила права, это п. 14.2 ПДД
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ivica_sprut
ТП! на пешеходном априори остановка подразумевается...
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юрий дмитриев
Ответ Alex1104
Трезвая, без серьезных последствий для пострадавшей - лишение прав, максимум.
и штраф, но в пользу государства. Помощь ребенку материально - по назначению суда и то если родители потребуют ...
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Blackfire999
Ответ Doronya
Че ж они все таких дур себе находят((
а он академик?😃
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кракадил
такие дтп частенько происходят. пешеходам надо всегда быть наготове.
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Alex1104
Ответ Julia Balinova
Судя по фото, там примерно все лицо состоит из искусственных деталей.
Спорный вопрос. Перешел на её страницу в вк, она, кстати, сама врач - пластический хирург. Брови, конечно, просто песец.
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Никита Першин
по видео все видно, на срок тянет вполне! Типичная утка спортсмена!
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Он саМый
Ответ demonstator
я так понимаю всё порешают?
А что решать? Обошлось ведь без серьёзных травм, чудом
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kovalets2013@yandex.ru
Ответ Doronya
Че ж они все таких дур себе находят((
Они и сами потому что далеко умом не блещут, в большинстве своем.
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Ole Gunor
А ничего так у нас хоккеисты живут, причем речь не о топ клубе, а о череповце, пусть хоть и КХЛ. То есть там жены на маканах катаются,
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Vitezslav
Ответ memphis
Так может пора сажать? Глядишь, подобных "аварий" будет меньше.
Не будет.
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WOLGAR
Ответ Doronya
Че ж они все таких дур себе находят((
Это не они, это их находят. И дуры эти только на поверку для всех остальных дуры, в плане поиска таких поршепокупателей они вовсе и не дуры, они - профи. Остальное им не нужно. Хорошие, скромные, умные и всесторонне развитые на хоккеиста если и напорются, то случайно, и то если парню это реально интересно.
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Axmat Cecenov
Я на всю жизнь запомнил одну ситуацию: Одна особа с перекрёстка выехала на главную прямо перед нами, мы по тормозам, чтобы машины остались целыми. Мы спрашиваем зачем она так делает? Ответ просто убил : Я включила поворотник почему вы неостановились. Мы извинились , и поехали дальше.
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Dmitry Paletsky
Ответ Косолапый не Мишка
Ну для того что бы понять, почему кто то притормозил перед пешеходным переходом, нужны мозги.
а они в комплекте с Порше Макан не идут ))))
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Серый
Ответ 42mk@
Она то точно на виду.без пояснений чья это жена никто бы не понял даже.точнее так- она настолько узнаваема что ее имя написали только в третьем абзаце после двух определений " жена хоккеиста".редко смотрю за кхл, пришлось даже искать инфу по самому хоккеисту чтоб определить степень известности))
всего лишь рекордсмен Северстали по очкам в КХЛ, подумаешь
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Виталик Кравченко
ПДД гласят, что перед пешеходными переходами нужно снижать скорость, даже если рядом никого нет. Но судя по видео с регистратора эта дамочка таких книжек в глаза не видела.
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te quiero
Ответ Сельмаш1930
Вот же тварина. Перед тобой остановился водитель на пешеходном переходе, так куда ты, курица тупая, несёшься обгонять? Тут ещё вопрос, с чего вдруг такому ноунейму как Вовченко платят такую зп, что он может себе позволить купить машину ценой в 8 миллионов рублей.
Вовченко один из лидеров Севы уже много лет.
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Рахим Фунтик Стерлинг
По городу надо 50 км в час ездить. И во все глаза смотреть.
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demonstator
я так понимаю всё порешают?
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Julia Balinova
Ответ Alex1104
Судя по фото там не заметно "искусственных деталей", но водить не умеет - типичная ошибка торопыги на переходе.
Судя по фото, там примерно все лицо состоит из искусственных деталей.
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юрий дмитриев
лишите прав и всё тут. По всем закам она виновата. Это не уголовно-наказуемое деяние, но лишения прав и штраф она заслужила...
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Zubilo VRN
Если это было на нерегулироемом пешеходном переходе, то по правилам ПДД виновата
водитель. Если на пешеходном переходе одна машина остановилась, чтобы пропустить пешеходов, то другие тоже обязаны остановиться.
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АРХАТ
Даже на зебре расслабляться нельзя - перехожу и смотрю чтобы какой-нибудь водятел не летел.
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Руслан Х
Нашествие не трезвых пятиклассниц?🤔
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