Вовченко о ДТП с участием его жены: «С ребенком все в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Окажем любую помощь»

Теги Северсталь происшествия КХЛ Даниил Вовченко Матч ТВ Хоккей

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко прокомментировал новость о ДТП с участием его жены. 

Напомним, супруга хоккеиста, 28-летняя Яна Вовченко-Александрова, сбила ученицу 5-го класса на пешеходном переходе. Она заявила, что ДТП произошло не по ее вине.

«Ситуация непростая, и она приводит в шок, особенно если посмотреть видео. Но самое главное, что с ребенком все в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Отделались легкими ушибами и испугом.

Моя супруга прошла все экспертизы на алкоголь и наркотики – ничего не обнаружено, что естественно. Мы находимся в диалоге с родителями девочки. Со стороны семьи Вовченко будет оказана любая помощь ребенку», – сказал Даниил. 

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44 комментария

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Владислав Романов
"я всех вылечу, у меня денег дох... "
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Mikl_5555
те кто производил экспертизу квартиру в каком районе взял?
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Thomas Schaaf
Ответ BuTaJIbKa
ДТП на пешеходном переход - априори вина водителя. Хорошо, что обошлось, и вроде голову в песок не прячут. Надеюсь, будут порядочными людьми
Ну жена изначально пыталась отмазаться, кажется нашел кто-то, чтобы вовремя ей рот закрыть
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Jetter
Ответ svaz
за что? тюрем так не хватит на всех, оплата лечения, компенсация морального вреда, лишение прав мин на 3 года это нормальное наказание, если там никаких серьезных травм нет.
На политзаключенных почему-то мест хватает. А на преступников - нет. Давайте поменяем их местами. Первым - свободу, вторым - срок.
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Bot Vinnik
Ответ Александр Трофимов
Лучше бы она прошла экспертизу на правило ПДД.
Посмотрел видео, там не на правило, а на воспитание надо давить, чтобы уже сама мадам не давила на газ где надо и не надо без раздумий, что у впереди идущей машины возникнет повод остановиться. Подобная езда как правило не от незнания правил, а самоощущения важности себя любимой, когда тебе нужно и можно быстрее, чем другим
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wolkov
Ответ Rodgeras
Комментарий удален модератором
в череповце такой воздух, что можно дополнительно ничего и не нюхать😅😅😅😅
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wolkov
молодец, Вовченко, с точки зрения пиара очень умное вью. уж не знаю, служба севы с адвокатом его этому научили или сам докумекал, но разница поведения с недалекой жинкой налицо
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Russ Ivan
Твоя супруга не прошла главную экспертизу на наличие мозгов и совести...
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Silent2006
Всё просто. Кроме прав жене стоило купить и книжку по ПДД.
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svaz
Ответ Rodgeras
Следующий раз вашего ребёнка собьёт. Знаю я таких персонажей, наобщался. Их пробирают только самые суровые меры. Ни хрена она не раскаиваться!
ты д#рак? в России есть какая ни какая законодательная база и предъявить уголовку ей попросту не смогут. тяжёлых последствий для здоровья если нет. хотите, чтобы такие за руль не садились? для этого надо тогда систему штрафов и баллов вводить. а не просто орать посадить.
ну и на последок желаю тебе и твоим близким здоровья.
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Lordk
Про водителя уже все сказали, и хочется отметить другую вещь:
Не поднимайте пострадавшего в ДТП! Вы не знаете, что у него может быть сломано. Вызывайте скорую, но не поднимайте самостоятельно.
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Александр Трофимов
Лучше бы она прошла экспертизу на правило ПДД.
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Rodgeras
Ответ Ярославец75
Тоже не пойму, что это было.
Юмор - это не ваше. Ни хрена ей не будет, поэтому чел и стебётся.
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Фарход Якубов
Эти ездили тактсобют ребёнка нерусского, они зарежут, тогда и законы поменяют
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Rodgeras
Ответ svaz
за что? тюрем так не хватит на всех, оплата лечения, компенсация морального вреда, лишение прав мин на 3 года это нормальное наказание, если там никаких серьезных травм нет.
Следующий раз вашего ребёнка собьёт. Знаю я таких персонажей, наобщался. Их пробирают только самые суровые меры. Ни хрена она не раскаиваться!
+1
-3
-2
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Rodgeras
Ответ Max9999
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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Ярославец75
Ответ Александр Бородин
Это такой юмор дебильный, или ты на полном серьезе?
Тоже не пойму, что это было.
+1
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svetlic
Бесят такие водители! У них в голове ничего не щёлкает, когда другая машина на пешеходном переходе останавливается? Они думают, что другие водители идиоты что ли, поэтому просто так стоят?
+9
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Леонид Якубович
Ответ Нервный
Леонид Аркадьевич, Вы хотели сказать, пусть отдаст права ИИ ААВТОМОБИИИЛЬ?
Да кому он нужен? Мы за лады и нивы!
+1
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svaz
Ответ Rodgeras
Посадить!
за что? тюрем так не хватит на всех, оплата лечения, компенсация морального вреда, лишение прав мин на 3 года это нормальное наказание, если там никаких серьезных травм нет.
+8
0
+8
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Rodgeras
Ответ Max9999
В первую очередь надо поддержать Яну! Девушка пережила стресс. Смотрел её фото. Никогда не видал такой красоты.
Надо ей в инсте всем поставить лайки!
+3
0
+3
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Alex Metallov
Смотрел тут недавно фильм "Короткий монтаж" 1993 года. И там одна из многочисленных героинь фильма тоже сбила мальчика. И тоже вроде всё в порядке было. Мальчик сам встал, дошел до дома. А потом уснул и впал в кому.
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-1
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Max9999
Ответ Rodgeras
ещё и пьяная была!
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KirGre
Ответ Нервный
Леонид Аркадьевич, Вы хотели сказать, пусть отдаст права ИИ ААВТОМОБИИИЛЬ?
Якубович , кстати , в бытность попадал в дтп со смертью человека , был полностью оправдан
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DrDro
Ответ Нервный
Леонид Аркадьевич, Вы хотели сказать, пусть отдаст права ИИ ААВТОМОБИИИЛЬ?
Не расстраивайте Леонида Аркадьевича....
+2
0
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