Вовченко о ДТП с участием его жены: «С ребенком все в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Окажем любую помощь»

Нападающий « » прокомментировал новость о ДТП с участием его жены.

Напомним, супруга хоккеиста, 28-летняя Яна Вовченко-Александрова, сбила ученицу 5-го класса на пешеходном переходе. Она заявила, что ДТП произошло не по ее вине.

«Ситуация непростая, и она приводит в шок, особенно если посмотреть видео. Но самое главное, что с ребенком все в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Отделались легкими ушибами и испугом.

Моя супруга прошла все экспертизы на алкоголь и наркотики – ничего не обнаружено, что естественно. Мы находимся в диалоге с родителями девочки. Со стороны семьи Вовченко будет оказана любая помощь ребенку», – сказал Даниил.