«Питтсбург» подписал Тая Смита на год и 775 тысяч долларов

Теги Питтсбург НХЛ АХЛ Уилкс-Бэрри Тай Смит Хоккей

«Питтсбург» объявил о новом контракте с Таем Смитом.

Соглашение с 23-летним канадцем рассчитано до окончания сезона-2023/24. Зарплата защитника составит 775 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Смит провел в НХЛ 9 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «плюс 3». Также на счету защитника было 24 (7+17) очка в 39 матчах за «Уилкс-Бэрри» в чемпионате АХЛ-2022/23 при показателе полезности «минус 8». Он стал лучшим снайпером и вторым по результативности бомбардиром среди защитников, выступавших за фарм-клуб «Питтсбурга».

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1 комментарий

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Strannix
Ну хоть какой-то позитивный момент
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+2
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