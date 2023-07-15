«Питтсбург» подписал Тая Смита на год и 775 тысяч долларов

«Питтсбург» объявил о новом контракте с Таем Смитом.

Соглашение с 23-летним канадцем рассчитано до окончания сезона-2023/24. Зарплата защитника составит 775 тысяч долларов.

В прошлом сезоне провел в 9 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «плюс 3». Также на счету защитника было 24 (7+17) очка в 39 матчах за « » в чемпионате АХЛ-2022/23 при показателе полезности «минус 8». Он стал лучшим снайпером и вторым по результативности бомбардиром среди защитников, выступавших за фарм-клуб « ».