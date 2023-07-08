Юнссон перешел в «Питтсбург», контракт – на год и 800 тысяч долларов. «Торонто» в 2019-м дал форварду 3,4 млн в год

Теги переходы Питтсбург Торонто Сан-Хосе НХЛ Андреас Юнссон деньги Хоккей

Форвард Андреас Юнссон перешел в «Питтсбург», контракт – на год и 800 тысяч долларов.

По данным CapFriendly, соглашение клуба с 28-летним шведом является односторонним. 

Ранее Юнссон играл за «Торонто», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе», где завершил прошлый сезон. 

Нападающий лишился места в основном составе «Девилс» (2 матча в прошлой регулярке, в АХЛ за «Ютику» – 36 игр и 30 очков, 9+21) и стал частью компенсации, полученной «Шаркс» за Тимо Майера. 

В составе «Сан-Хосе» Юнссон провел 11 матчей и набрал 3 (0+3) балла. Всего в НХЛ у него 259 игр и 116 (48+68) очков. 

По прошлому 4-летнему контракту, подписанному с «Лифс» в 2019 году, его средняя зарплата составляла 3,4 миллиона долларов. 

2 комментария

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VintDV
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АРХАТ
Ну сложно в 2019 ему было не дать трёшку - играя менее 14 минут, забил 20 шайб и набрал 43 за неполный сезон.
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