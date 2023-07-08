Юнссон перешел в «Питтсбург», контракт – на год и 800 тысяч долларов. «Торонто» в 2019-м дал форварду 3,4 млн в год

Форвард Андреас Юнссон перешел в «Питтсбург», контракт – на год и 800 тысяч долларов.

По данным CapFriendly, соглашение клуба с 28-летним шведом является односторонним.

Ранее Юнссон играл за « », «Нью-Джерси» и « », где завершил прошлый сезон.

Нападающий лишился места в основном составе «Девилс» (2 матча в прошлой регулярке, в АХЛ за «Ютику» – 36 игр и 30 очков, 9+21) и стал частью компенсации, полученной «Шаркс» за Тимо Майера.

В составе «Сан-Хосе» Юнссон провел 11 матчей и набрал 3 (0+3) балла. Всего в у него 259 игр и 116 (48+68) очков.

По прошлому 4-летнему контракту, подписанному с «Лифс» в 2019 году, его средняя зарплата составляла 3,4 миллиона долларов.