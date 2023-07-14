Джерри о «Питтсбурге»: «Мы и не думали, что пропустим плей-офф, но это изменится в следующем сезоне. Чувствую себя на сто процентов – мы будем лучше»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли НХЛ Тристан Джерри Хоккей

Тристан Джерри считает, что «Питтсбург» улучшит результаты по сравнению с прошлым сезоном НХЛ.

«Думаю, межсезонье проходит хорошо. Когда начнется тренировочный лагерь, я буду готов.

Сейчас чувствую на сто процентов. Работаю каждый день, прибавляю, становлюсь сильнее, готовлюсь к сезону.

Считаю, что мы будем более конкурентоспособной командой. Мы лучше, чем прошлом в сезоне. Конечно, мы и не думали, что пропустим плей-офф в прошлом сезоне. Это очень разочаровало. Очень расстроило то, что случилось именно так.

Думаю, в следующем сезоне это изменится. Мы будем лучше», – сказал Тристан Джерри.

1 комментарий

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Cbj Fan
Метро сильный дивизион, как и вся Восточная конференция. Посмотрим.
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