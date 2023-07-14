Джерри о «Питтсбурге»: «Мы и не думали, что пропустим плей-офф, но это изменится в следующем сезоне. Чувствую себя на сто процентов – мы будем лучше»
Тристан Джерри считает, что «Питтсбург» улучшит результаты по сравнению с прошлым сезоном НХЛ.
«Думаю, межсезонье проходит хорошо. Когда начнется тренировочный лагерь, я буду готов.
Сейчас чувствую на сто процентов. Работаю каждый день, прибавляю, становлюсь сильнее, готовлюсь к сезону.
Считаю, что мы будем более конкурентоспособной командой. Мы лучше, чем прошлом в сезоне. Конечно, мы и не думали, что пропустим плей-офф в прошлом сезоне. Это очень разочаровало. Очень расстроило то, что случилось именно так.
Думаю, в следующем сезоне это изменится. Мы будем лучше», – сказал Тристан Джерри.
1 комментарий