Карлссон был близок обмену в «Питтсбург» 1 июля. «Пингвинс» серьезно настроены заполучить защитника

Теги возможные переходы Питтсбург Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

«Питтсбург» активен в отношении приобретения Эрика Карлссона.

«Пинвингс» входят в число клубов, которые проявляют интерес к шведскому защитнику, попросившего «Шаркс» обменять его в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.

Сообщается, что 1 июля «Пинвингс» были близки к тому, что выменять Эрика Карлссона, однако сделка не состоялась.

Предполагается, что команда не удалось договориться об обмене из-за ситуации с потолком зарплат.

Но отмечается, что «Питтсбург» серьезно относятся к шансу заполучить Карлссона.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.

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4 комментария

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Du Du
какой Карлсон в 2 часа ночи? Команда - без двух минут сама как Сан-Хосе станет. Ни одного топового проспекта, ни одного светлого пятна после Кросби и Малыча.
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Du Du
Надеялся я на чудо, что Мичков доживёт до нашего выбора на драфте из-за своей репутации, но чуда не случилось. Да и не могло случится наверно.
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Дмитрий Кутузов
Летанг поедет в Сан-Хосе?
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FOX_SKILL
А ведь он реально Питцбургу подходит. Ему бы еще на пару лет постарше быть и тогда даже времени на адаптацию к скоростям команды бы не понадобилось.
В общем предлагаю пингвинам как они любят обменять условных Ньюландера и Петерсона на Карлсона и трындеть дальше, что они та самая команда притендент на КС в ближайшие годы.
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