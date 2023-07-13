Карлссон был близок обмену в «Питтсбург» 1 июля. «Пингвинс» серьезно настроены заполучить защитника
«Питтсбург» активен в отношении приобретения Эрика Карлссона.
«Пинвингс» входят в число клубов, которые проявляют интерес к шведскому защитнику, попросившего «Шаркс» обменять его в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.
Сообщается, что 1 июля «Пинвингс» были близки к тому, что выменять Эрика Карлссона, однако сделка не состоялась.
Предполагается, что команда не удалось договориться об обмене из-за ситуации с потолком зарплат.
Но отмечается, что «Питтсбург» серьезно относятся к шансу заполучить Карлссона.
В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.
В общем предлагаю пингвинам как они любят обменять условных Ньюландера и Петерсона на Карлсона и трындеть дальше, что они та самая команда притендент на КС в ближайшие годы.