Карлссон был близок обмену в «Питтсбург» 1 июля. «Пингвинс» серьезно настроены заполучить защитника

«Питтсбург» активен в отношении приобретения Эрика Карлссона.

«Пинвингс» входят в число клубов, которые проявляют интерес к шведскому защитнику, попросившего «Шаркс» обменять его в команду, которая претендует на Кубок Стэнли.

Сообщается, что 1 июля «Пинвингс» были близки к тому, что выменять , однако сделка не состоялась.

Предполагается, что команда не удалось договориться об обмене из-за ситуации с потолком зарплат.

Но отмечается, что « » серьезно относятся к шансу заполучить Карлссона.

В минувшем сезоне швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.