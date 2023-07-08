«Питтсбург» подписал форварда Винса Хинострозу на год и 775 тысяч долларов
«Питтсбург» объявил о заключении однолетнего соглашения с Винсом Хинострозой.
Зарплата 29-летнего форварда за сезон составит 775 тысяч долларов.
«Питтсбург» – его 5-й клуб с 2019 года и 6-й в карьере.
В минувшем сезоне американец выступал за «Баффало» и набрал 11 (2+9) очков в 26 матчах чемпионата НХЛ.
По ходу сезона Хиностроза выставлялся на драфт отказов и провел 11 матчей в АХЛ за «Рочестер», в которых набрал 9 (5+4) баллов.
Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,7 млн долларов.
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