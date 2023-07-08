«Питтсбург» подписал форварда Винса Хинострозу на год и 775 тысяч долларов

« » объявил о заключении однолетнего соглашения с .

Зарплата 29-летнего форварда за сезон составит 775 тысяч долларов.

«Питтсбург» – его 5-й клуб с 2019 года и 6-й в карьере.

В минувшем сезоне американец выступал за « » и набрал 11 (2+9) очков в 26 матчах чемпионата .

По ходу сезона Хиностроза выставлялся на драфт отказов и провел 11 матчей в АХЛ за «Рочестер», в которых набрал 9 (5+4) баллов.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,7 млн долларов.