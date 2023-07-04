Евгений Малкин: «Бильярд – одна из любимых игр. С Овечкиным и Гончаром играли. У меня в Питтсбурге был стол»
Евгений Малкин рассказал о своем интересе к бильярду.
Хоккеист в понедельник посетил Кубок чемпионов по бильярду, который проходит в Москве.
«Бильярд – одна из моих любимых игр. На самом деле с самого раннего детства играл. И у меня дома в Питтсбурге был бильярдный стол.
Мы с Саней Овечкиным играли. С Сергеем Гончаром постоянно играли, когда вместе жили.
Никто не говорит, что мы профессионалы. Просто это совместное времяпрепровождение», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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