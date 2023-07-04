Евгений Малкин: «Бильярд – одна из любимых игр. С Овечкиным и Гончаром играли. У меня в Питтсбурге был стол»

Теги Питтсбург Сергей Гончар Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Евгений Малкин рассказал о своем интересе к бильярду.

Хоккеист в понедельник посетил Кубок чемпионов по бильярду, который проходит в Москве.

«Бильярд – одна из моих любимых игр. На самом деле с самого раннего детства играл. И у меня дома в Питтсбурге был бильярдный стол.

Мы с Саней Овечкиным играли. С Сергеем Гончаром постоянно играли, когда вместе жили.

Никто не говорит, что мы профессионалы. Просто это совместное времяпрепровождение», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий