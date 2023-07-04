Евгений Малкин: «Бильярд – одна из любимых игр. С Овечкиным и Гончаром играли. У меня в Питтсбурге был стол»

Евгений Малкин рассказал о своем интересе к бильярду.

Хоккеист в понедельник посетил Кубок чемпионов по бильярду, который проходит в Москве.

«Бильярд – одна из моих любимых игр. На самом деле с самого раннего детства играл. И у меня дома в Питтсбурге был бильярдный стол.

Мы с Саней Овечкиным играли. С постоянно играли, когда вместе жили.

Никто не говорит, что мы профессионалы. Просто это совместное времяпрепровождение», – сказал нападающий «Питтсбурга» .