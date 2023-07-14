Зислис о Мичкове: «Матвей привык, что мир должен вращаться вокруг него. Это данность, вдолгую так не протянуть. Но ему только 18 – пик максимализма»

Михаил Зислис высказался о характере форварда Матвея Мичкова.

Форвард был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером на драфте .

Перед драфтом Андрей Николишин подверг критике: «Человек упал очень низко в глазах скаутов, менеджеров. Я хотел встретиться с ним – и такого неуважения к другим людям в жизни не видел».

«Форвард СКА большой индивидуалист и уже привык, что мир должен вращаться вокруг него. Это не хорошо и не плохо, а данность.

Вдолгую с таким отношением к окружающим не протянуть, если говорить о командном виде спорта. Но нельзя забывать, что нападающему всего 18 лет. В этом возрасте все люди находятся на пике своего максимализма.

Время для того, чтобы повзрослеть и научиться вести себя правильно, у Мичкова еще есть», – написал журналист « ».