Зислис о Мичкове: «Матвей привык, что мир должен вращаться вокруг него. Это данность, вдолгую так не протянуть. Но ему только 18 – пик максимализма»

Теги СКА Филадельфия НХЛ драфт НХЛ КХЛ Михаил Зислис Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Михаил Зислис высказался о характере форварда Матвея Мичкова.

Форвард был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером на драфте НХЛ

Перед драфтом Андрей Николишин подверг Матвея критике: «Человек упал очень низко в глазах скаутов, менеджеров. Я хотел встретиться с ним – и такого неуважения к другим людям в жизни не видел».

«Форвард СКА большой индивидуалист и уже привык, что мир должен вращаться вокруг него. Это не хорошо и не плохо, а данность.

Вдолгую с таким отношением к окружающим не протянуть, если говорить о командном виде спорта. Но нельзя забывать, что нападающему всего 18 лет. В этом возрасте все люди находятся на пике своего максимализма.

Время для того, чтобы повзрослеть и научиться вести себя правильно, у Мичкова еще есть», – написал журналист «Спорт-Экспресса». 

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1 комментарий

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АРХАТ
Есть такое, особенно когда давал интервью в джерси Филы. Напомнил Якупова после драфта 2012)
Одно дело когда с таким эгоцентричным выражением лица Роналду. Можно по-разному к португальцу относится, но он великий игрок и достижения у него будь здоров.
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