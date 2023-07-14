Сергей Федотов о Мичкове и «Вашингтоне»: «Попадание в этот клуб не было его давней мечтой. Но если бы «Кэпиталс» выбрали, он не устроил бы драму»
Сергей Федотов объяснил свои слова о нежелании Матвея Мичкова попасть в «Вашингтон».
18-летнего нападающего задрафтовала «Филадельфия» под общим 7-м номером. «Вашингтон» располагал общим 8-м выбором.
Сообщалось, что «Кэпиталс» были заинтересованы в том, чтобы взять Мичкова, если он будет доступен.
Федотов после драфта заявил следующее: «Мичков не хотел попасть в «Вашингтон» от слова совсем, это полная пурга. Не было и желания оказаться в «Аризоне».
«Иногда ситуация требует дополнительного разъяснения, и я попытаюсь объяснить, что имелось в виду. У любого человека могут быть свои приоритеты.
При всем уважении к «Вашингтону», для Матвея попадание в этот клуб не было давней мечтой, как писали некоторые журналисты.
Ему больше нравились другие варианты. Но если бы его выбрали «Кэпиталс», он не стал бы устраивать драму и спокойно принял решение», – сказал представитель хоккеиста в России и бывший скаут сборной России.
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