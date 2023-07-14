Сергей Федотов о Мичкове и «Вашингтоне»: «Попадание в этот клуб не было его давней мечтой. Но если бы «Кэпиталс» выбрали, он не устроил бы драму»

Теги Филадельфия Вашингтон НХЛ драфт НХЛ Сергей Федотов Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Сергей Федотов объяснил свои слова о нежелании Матвея Мичкова попасть в «Вашингтон».

18-летнего нападающего задрафтовала «Филадельфия» под общим 7-м номером. «Вашингтон» располагал общим 8-м выбором. 

Сообщалось, что «Кэпиталс» были заинтересованы в том, чтобы взять Мичкова, если он будет доступен. 

Федотов после драфта заявил следующее: «Мичков не хотел попасть в «Вашингтон» от слова совсем, это полная пурга. Не было и желания оказаться в «Аризоне».

«Иногда ситуация требует дополнительного разъяснения, и я попытаюсь объяснить, что имелось в виду. У любого человека могут быть свои приоритеты.

При всем уважении к «Вашингтону», для Матвея попадание в этот клуб не было давней мечтой, как писали некоторые журналисты.

Ему больше нравились другие варианты. Но если бы его выбрали «Кэпиталс», он не стал бы устраивать драму и спокойно принял решение», – сказал представитель хоккеиста в России и бывший скаут сборной России. 

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7 комментариев

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АРХАТ
"Наследие Овечкина сложно затмить в Вашингтоне, попытаюсь затмить величие Кларка в Филе")
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АРХАТ
Ответ NACfoRekcuF
Вашингтон: "Выбор Мичкова не был нашей давней мечтой. Если бы до восьмого выбора выбрали бы всех, кто входил в наш приоритет то мы выбрали бы Мичкова и не стали устраивать драму. Но мы рады что этого не произошло".
После победы в КС мы уже ни очём не мечтаем)
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NACfoRekcuF
Вашингтон: "Выбор Мичкова не был нашей давней мечтой. Если бы до восьмого выбора выбрали бы всех, кто входил в наш приоритет то мы выбрали бы Мичкова и не стали устраивать драму. Но мы рады что этого не произошло".
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АРХАТ
Ответ curdboy
мечтал, скорее всего, затмить кого-нибудь в Сан-Хосе))
Хотя бы в Сиэттле, уже будет хорошо)
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Ответ АРХАТ
"Наследие Овечкина сложно затмить в Вашингтоне, попытаюсь затмить величие Кларка в Филе")
Его болелы Филы уже с Линдросом сравнивают, как топовейшего проспекта в истории франшизы со времен... Сказать, что там люди были счастливы после драфта - все-равно что не сказать ничего.

Почитайте реддит и HFBoards.
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curdboy
Ответ АРХАТ
"Наследие Овечкина сложно затмить в Вашингтоне, попытаюсь затмить величие Кларка в Филе")
мечтал, скорее всего, затмить кого-нибудь в Сан-Хосе))
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Олег Кузнецов
Ответ NACfoRekcuF
Вашингтон: "Выбор Мичкова не был нашей давней мечтой. Если бы до восьмого выбора выбрали бы всех, кто входил в наш приоритет то мы выбрали бы Мичкова и не стали устраивать драму. Но мы рады что этого не произошло".
После того, как свою карьеру Вашингтону посвятил Ови и был взят КС, Вашингтон не стал драматизировать неподписание контракта с Мичковым, о существовании которого узнал совсем недавно.
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