Сергей Федотов о Мичкове и «Вашингтоне»: «Попадание в этот клуб не было его давней мечтой. Но если бы «Кэпиталс» выбрали, он не устроил бы драму»

Сергей Федотов объяснил свои слова о нежелании Матвея Мичкова попасть в «Вашингтон».

18-летнего нападающего задрафтовала « » под общим 7-м номером. «Вашингтон» располагал общим 8-м выбором.

Сообщалось, что «Кэпиталс» были заинтересованы в том, чтобы взять Мичкова, если он будет доступен.

после драфта заявил следующее: «Мичков не хотел попасть в «Вашингтон» от слова совсем, это полная пурга. Не было и желания оказаться в «Аризоне».

«Иногда ситуация требует дополнительного разъяснения, и я попытаюсь объяснить, что имелось в виду. У любого человека могут быть свои приоритеты.

При всем уважении к «Вашингтону», для Матвея попадание в этот клуб не было давней мечтой, как писали некоторые журналисты.

Ему больше нравились другие варианты. Но если бы его выбрали «Кэпиталс», он не стал бы устраивать драму и спокойно принял решение», – сказал представитель хоккеиста в России и бывший скаут сборной России.