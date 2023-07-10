Сергей Светлов: «Место Мичкова на драфте НХЛ – 1-е или 2-е, если отбросить околохоккейные моменты. Не уверен, что Бедард выдержал бы уровень в КХЛ, играя 20 минут за матч»

Теги СКА Чикаго НХЛ драфт НХЛ КХЛ Сергей Светлов Сочи Матвей Мичков Коннор Бедард Хоккей

Сергей Светлов сравнил Матвея Мичкова и Коннора Бедарда.

– Как восприняли седьмой номер Мичкова на драфте НХЛ?

– Уже говорил о том, что, если отбросить околохоккейные моменты, место Матвея на драфте – первое или второе. У нас в «Сочи» Мичков играл под двадцать минут за матч, многие смены – против первых звеньев лидеров КХЛ, например, «Ак Барса», «Магнитки», ЦСКА и СКА.

При всем уважении к конкурентам Мичкова по драфту, тому же первому номеру Бедарду, совсем не уверен, что в КХЛ на протяжении 20 минут за матч он выдержал бы уровень. По тем моментам, что видел, Бедард комфортно себя чувствует в открытом хоккее молодежных лиг Северной Америки, но в КХЛ другой стиль – более сложный и консервативный, с насыщенной обороной.

– В последние дни в Америке появилась критика Мичкова, его характера. По делу?

– У Матвея есть природный талант, это большое дело, качество избранных. Но есть и резервы, над которыми нужно много работать, что мы в команде детально обсуждали.

Не припомню больших мастеров с простыми характерами. Самое главное, что они должны мотивировать на ежедневный рост. Тогда исчезнет любая критика, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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6 комментариев

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Сергей Орлов
Удивительный отрыв от реальности, конечно.
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Jhon Jhon
Не выдержал бы уровень в КХЛ, где все еле ползают?)
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GeroyamSala
Конечно не выдержал бы, ему тут пришлось бы за всю 5ку катать туда сюда
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Valentin Yurievich
Ужас
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viktorpavlov70
Ответ Сергей Орлов
Удивительный отрыв от реальности, конечно.
Они с Кожевой кореша. Этим всё сказано.
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