Сергей Светлов: «Место Мичкова на драфте НХЛ – 1-е или 2-е, если отбросить околохоккейные моменты. Не уверен, что Бедард выдержал бы уровень в КХЛ, играя 20 минут за матч»

Сергей Светлов сравнил Матвея Мичкова и Коннора Бедарда.

– Как восприняли седьмой номер Мичкова на драфте ?

– Уже говорил о том, что, если отбросить околохоккейные моменты, место Матвея на драфте – первое или второе. У нас в « » играл под двадцать минут за матч, многие смены – против первых звеньев лидеров КХЛ, например, «Ак Барса», «Магнитки», ЦСКА и СКА.

При всем уважении к конкурентам Мичкова по драфту, тому же первому номеру , совсем не уверен, что в КХЛ на протяжении 20 минут за матч он выдержал бы уровень. По тем моментам, что видел, Бедард комфортно себя чувствует в открытом хоккее молодежных лиг Северной Америки, но в КХЛ другой стиль – более сложный и консервативный, с насыщенной обороной.

– В последние дни в Америке появилась критика Мичкова, его характера. По делу?

– У Матвея есть природный талант, это большое дело, качество избранных. Но есть и резервы, над которыми нужно много работать, что мы в команде детально обсуждали.

Не припомню больших мастеров с простыми характерами. Самое главное, что они должны мотивировать на ежедневный рост. Тогда исчезнет любая критика, – сказал экс-тренер клубов .