Николишин о Мичкове: «Человек упал очень низко в глазах скаутов, менеджеров. Я хотел встретиться с ним – и такого неуважения к другим людям в жизни не видел»

Андрей Николишин рассказал, как Матвея Мичкова оценивают в НХЛ.

По прогнозам экспертов, российский нападающий рассматривается как претендент на выбор в топ-5 на драфте НХЛ.

«Для меня он мастерству – первый или второй [на драфте].

Но по характеру, по отношению к партнерам по команде, тренерскому штабу, к менеджменту, болельщикам – человек сейчас упал очень низко в глазах всех скаутов, всех менеджеров. Это никак не связано с трагедией.

Информация собирается полноценная о игроке – о том, как он разговаривает с партнерами, как общается с тренерами, как себя ведет вне льда и здесь Матвей...

Можно раскрыть многие нюансы. Могу показать переписку, когда я хотел с ним встретиться и, будучи скаутом, задать несколько вопросов, сделать интервью, как он отвечает.

Я такого неуважения в жизни не видел к другим людям», – сказал Андрей Николишин.