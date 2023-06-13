Николишин о Мичкове: «Человек упал очень низко в глазах скаутов, менеджеров. Я хотел встретиться с ним – и такого неуважения к другим людям в жизни не видел»

Теги СКА Андрей Николишин НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Андрей Николишин рассказал, как Матвея Мичкова оценивают в НХЛ.

По прогнозам экспертов, российский нападающий рассматривается как претендент на выбор в топ-5 на драфте НХЛ.

«Для меня он мастерству – первый или второй [на драфте].

Но по характеру, по отношению к партнерам по команде, тренерскому штабу, к менеджменту, болельщикам – человек сейчас упал очень низко в глазах всех скаутов, всех менеджеров. Это никак не связано с трагедией.

Информация собирается полноценная о игроке – о том, как он разговаривает с партнерами, как общается с тренерами, как себя ведет вне льда и здесь Матвей...

Можно раскрыть многие нюансы. Могу показать переписку, когда я хотел с ним встретиться и, будучи скаутом, задать несколько вопросов, сделать интервью, как он отвечает.

Я такого неуважения в жизни не видел к другим людям», – сказал Андрей Николишин.

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3 комментария

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b08r
Учитывая адекватность Николишина - интересное мнение
+7
0
+7
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Mephi027
За Николишиным не было замечено грязи, жёлтой информации, сплетен итп.

Если он говорит что-то - значит, дело примерно так и обстоит.

Беда, беда. Ведь парень ещё не добился ничего во взрослом хоккее. Может и не состояться как профи.
+1
0
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Евгений - 79
Видимо парень поймал звезду. Жаль. Как бы это не сыграло в минус для него.
0
0
0
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