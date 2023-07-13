Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Ни за что бы не подумали, что такой талант будет доступен под 7-м номером. Мы очень воодушевлены»

Теги СКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Генменеджер «Филадельфии» рад тому, что клуб смог выбрать Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Флайерс» выбрали 18-летнего россиянина под общим 7-м номером. Контракт Мичкова со СКА рассчитан до 2026 года.

«Это был впечатляющий драфт. Мы ни за что бы не подумали, что талант уровня Мичкова будет доступен под 7-м номером.

Из-за всего, что происходит в мире, это был единственный шанс получить игрока такого калибра, так что мы очень воодушевлены.

Минус в том, что нам придется его немного подождать, но в целом это соответствует тому, что мы пытаемся сделать», – сказал Даниэль Бриэр.

Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА

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11 комментариев

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jigga
Чего они так рады будто Линдроса взяли)))
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NACfoRekcuF
Ответ Maxim Shumov
Только вот у этого таланта имеются: 1) Надменность и чсв (по крайне мере по многим слухам) 2) Ещё 3 года игры в лучшей системе мира, в которой он может либо сесть на лавку либо начать путешествовать по фарм-клубам этой системы 3) Непонятная ситуация с отъездом за океан. После контракта со СКА на него могут на улице браслеты надеть и вернуть в «систему» Так что, вполне объяснимо, почему он доехал на 7-го пика.
1)никто ничего не знает, кроме тех, с кем он играл, а их никто почему то не спрашивает.
2)в нхл никто на лавку не садится и в ахл не уезжает.
3)прими таблетки, они помогут.
+7
-6
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Dimash Balatayev
Ответ jigga
Чего они так рады будто Линдроса взяли)))
Или Форсберга под 6))
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Maxim Shumov
Только вот у этого таланта имеются:
1) Надменность и чсв (по крайне мере по многим слухам)
2) Ещё 3 года игры в лучшей системе мира, в которой он может либо сесть на лавку либо начать путешествовать по фарм-клубам этой системы
3) Непонятная ситуация с отъездом за океан. После контракта со СКА на него могут на улице браслеты надеть и вернуть в «систему»

Так что, вполне объяснимо, почему он доехал на 7-го пика.
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NACfoRekcuF
Мичков явно не франчайз.
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ОлегИванов
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Ответ NACfoRekcuF
1)никто ничего не знает, кроме тех, с кем он играл, а их никто почему то не спрашивает. 2)в нхл никто на лавку не садится и в ахл не уезжает. 3)прими таблетки, они помогут.
По первому пункту американский аналитик ссылался на разговор с одноклубником. От туда и все эти разговоры.
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ОлегИванов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ TBFTT
Рано радуются их история с Федотовым ничему не учит сейчас 3 года со СКА потом еще 3 года со СКА, а может и с ЦСКА, скажут ему, что он еще не готов, надобы еще скилов поднабрать, окрепнуть окончательно и тд., когда там Федотов был задрафтован и когда он собрался в НХЛ?)) Вполне возможно тут будет аналогичная история. Не факт, что в Филадельфии вообще его дождутся)) а так может к 30 и уедет в НХЛ, зато опытный готовый игрок)))
Ну, если ФФ не откажется от какого-то насильственного по отношению к Федотову "автоматического продления",
то и СКА будет продлевать и не только СКА, а все клубы.
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