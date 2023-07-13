Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Ни за что бы не подумали, что такой талант будет доступен под 7-м номером. Мы очень воодушевлены»

Генменеджер «Филадельфии» рад тому, что клуб смог выбрать Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Флайерс» выбрали 18-летнего россиянина под общим 7-м номером. Контракт со СКА рассчитан до 2026 года.

«Это был впечатляющий драфт. Мы ни за что бы не подумали, что талант уровня Мичкова будет доступен под 7-м номером.

Из-за всего, что происходит в мире, это был единственный шанс получить игрока такого калибра, так что мы очень воодушевлены.

Минус в том, что нам придется его немного подождать, но в целом это соответствует тому, что мы пытаемся сделать», – сказал .

Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА