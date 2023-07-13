Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «Ни за что бы не подумали, что такой талант будет доступен под 7-м номером. Мы очень воодушевлены»
Генменеджер «Филадельфии» рад тому, что клуб смог выбрать Матвея Мичкова на драфте НХЛ.
«Флайерс» выбрали 18-летнего россиянина под общим 7-м номером. Контракт Мичкова со СКА рассчитан до 2026 года.
«Это был впечатляющий драфт. Мы ни за что бы не подумали, что талант уровня Мичкова будет доступен под 7-м номером.
Из-за всего, что происходит в мире, это был единственный шанс получить игрока такого калибра, так что мы очень воодушевлены.
Минус в том, что нам придется его немного подождать, но в целом это соответствует тому, что мы пытаемся сделать», – сказал Даниэль Бриэр.
Мичков поцеловал эмблему «Филадельфии». Еще 3 года он – игрок СКА
2)в нхл никто на лавку не садится и в ахл не уезжает.
3)прими таблетки, они помогут.
1) Надменность и чсв (по крайне мере по многим слухам)
2) Ещё 3 года игры в лучшей системе мира, в которой он может либо сесть на лавку либо начать путешествовать по фарм-клубам этой системы
3) Непонятная ситуация с отъездом за океан. После контракта со СКА на него могут на улице браслеты надеть и вернуть в «систему»
Так что, вполне объяснимо, почему он доехал на 7-го пика.
то и СКА будет продлевать и не только СКА, а все клубы.