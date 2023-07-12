Коньков о штрафе за открытую калитку: «Не вижу здесь спортивного принципа – это происходит не по вине игроков. Может, применять дисциплинарные наказания вместо этого?»

Сергей Коьков прокомментировал правило о штрафе за открытие калитки.

10 июля объявила об изменениях в правилах. Теперь арбитрам дадут возможность накладывать двухминутный штраф за открытые калитки в случае, если игрок команды-противника получает травму в данном эпизоде.

«Теперь судьи могут назначать малые штрафы, если калитка открыта и соперник получает преимущество. Не стоит делать это умышленно, но такие ситуации случаются.

Может быть, следует применять дисциплинарные наказания вместо этого, чтобы поддерживать порядок? Если честно, я не вижу здесь спортивного принципа. Подобные ситуации, как правило, происходит по вине людей, открывающих и закрывающих скамейку, а не игроков. Возможно, теперь хоккеисты просто будут перепрыгивать через борт», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.