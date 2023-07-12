Рябыкин о запрете держать шайбу за воротами больше 3 секунд: «Лет 20 назад была бы революция. Сейчас новинку вряд ли заметят, хоккей более динамичный»

Теги Авангард судьи Дмитрий Рябыкин КХЛ правила тактика Хоккей

Дмитрий Рябыкин не считает проблемой запрет держать шайбу за воротами больше 3 секунд.

КХЛ сообщила, что со следующего сезона вводится запрет держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами.

В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – малый штраф.

– Запрет держать шайбу в трапеции за воротами больше 3 секунд – во многом технический и вряд ли окажет большое влияние на ход игры. 

Лет двадцать назад, когда защитники у своих ворот могли придержать игру и долго ждали, это была бы революция в правилах. А сейчас новинку вряд ли заметят, поскольку хоккей стал более динамичным, а защитники стараются максимально быстро запустить атаку.

В принципе в «Авангарде» мы много говорили о том, как важна быстрота выхода из своей зоны и первой стадии атаки. У нас защитники работали очень мобильно, это приносило результат. 

Другое дело, что иногда нужно, например, провести смену и где-то придержать игру.

– Теперь с этим будут проблемы?

– Всегда есть какие-то хитрости. Можно ведь выйти за пределы  трапеции и найти точку перед воротами. Будут придумываться и другие ходы.

Поэтому правило трех секунд не назову сверхсущественным. Скорее оно осложнит жизнь арбитрам – тут надо и считать секунды, и делать предупреждения игрокам. Будет дополнительная концентрация на этой трапеции – может быть, в ущерб другим участкам площадки, – сказал бывший тренер «Авангарда». 

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1 комментарий

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Руслан Х
Если будет «распоряжение»,то будет революция и сейчас.🤷🏻‍♂️
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