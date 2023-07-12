Рябыкин о запрете держать шайбу за воротами больше 3 секунд: «Лет 20 назад была бы революция. Сейчас новинку вряд ли заметят, хоккей более динамичный»

Дмитрий Рябыкин не считает проблемой запрет держать шайбу за воротами больше 3 секунд.

сообщила, что со следующего сезона вводится запрет держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами.

В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – малый штраф.

– Запрет держать шайбу в трапеции за воротами больше 3 секунд – во многом технический и вряд ли окажет большое влияние на ход игры.

Лет двадцать назад, когда защитники у своих ворот могли придержать игру и долго ждали, это была бы революция в правилах. А сейчас новинку вряд ли заметят, поскольку хоккей стал более динамичным, а защитники стараются максимально быстро запустить атаку.

В принципе в « » мы много говорили о том, как важна быстрота выхода из своей зоны и первой стадии атаки. У нас защитники работали очень мобильно, это приносило результат.

Другое дело, что иногда нужно, например, провести смену и где-то придержать игру.

– Теперь с этим будут проблемы?

– Всегда есть какие-то хитрости. Можно ведь выйти за пределы трапеции и найти точку перед воротами. Будут придумываться и другие ходы.

Поэтому правило трех секунд не назову сверхсущественным. Скорее оно осложнит жизнь арбитрам – тут надо и считать секунды, и делать предупреждения игрокам. Будет дополнительная концентрация на этой трапеции – может быть, в ущерб другим участкам площадки, – сказал бывший тренер «Авангарда».