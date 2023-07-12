Рябыкин об изменениях в правилах: «Наиболее назревшее – штраф за открытую лавку. Это всегда форс-мажор и угроза здоровью любого хоккеиста»

Теги Дмитрий Рябыкин КХЛ правила Захар Бардаков Хоккей

Дмитрий Рябыкин прокомментировал правило о штрафе за открытие калитки.

10 июля КХЛ объявила об изменениях в правилах. Теперь арбитрам дадут возможность накладывать двухминутный штраф за открытые калитки в случае, если игрок команды-противника получает травму в данном эпизоде.

– Накануне стало известно о трех изменениях в правилах КХЛ. Какое из них считаете самым принципиальным?

– Давайте по порядку. Наверное, наиболее назревшее изменение – двухминутный штраф за открытую лавку в том случае, если из-за нее игрок получает травму. Считаю, что после прошлогодней истории в Ярославле с травмой Бардакова это ужесточение в правилах стало неизбежным.

Открытая лавка – это всегда форс-мажор и угроза здоровью любого хоккеиста. Эпизод с Бардаковым смотрелся тяжело, там была серьезная травма. Но все могло завершиться еще хуже.

Думаю, с новым правилом контроль лавки будет осуществляться еще более внимательно. Попадать из-за открытой дверцы на удаление никто на захочет.

– Чья там была ошибка?

– У нас в «Авангарде» лавочка работала как часы. Это заслуга прежде всего массажиста, который во время игры контролирует одну дверцу, и сервисмена, отвечающего за другую. Их профессионализм не только в работе по основной специальности, но и в контроле лавки, – сказал бывший тренер «Авангарда».

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