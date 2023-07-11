Щитов о запрете держать шайбу за воротами больше 3 секунд: «Хоккей станет менее интересным. Мы потеряем тактически грамотных защитников, их мастерство упадет»

Никита Щитов считает, что новое правило КХЛ приведет к снижению мастерства защитников.

Лига сообщила, что со следующего сезона вводится запрет держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами.

В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих – малый штраф.

«С одной стороны, такое изменение даст больше остроты у ворот. Защитники чаще будут ошибаться, а следовательно зрители будут видеть больше шайб.

Но беда в другом: площадки стали меньше, качественных защитников мало, кто может начать атаку и раздавать передачи. Мы увидим упрощение игры. Чтобы минимизировать ошибки, защитники будут стараться быстрее выбрасывать шайбу по борту, а нападающие будут за нее цепляться или подставлять клюшку для последующего входа в зону.

Тренеры пока не успеют перестроить игру с этим нововведением. Я считаю, хоккей станет менее интересным. Мы потеряем тактически грамотных защитников, которые могли бы подумать и развить атаку, их мастерство упадет. Единственное, что мы здесь выигрываем – количество шайб», – сказал бывший защитник клубов .

Запрет держать шайбу за воротами больше 3 секунд, удаление за открытие калитки и отмена штрафа за снятие экипировки при отказе от драки. КХЛ опубликовала изменения в правилах