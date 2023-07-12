Коньков о Лайпсике в сборной России: «Чтобы попасть в состав, он должен быть на голову сильнее остальных. Такого сейчас нет»

Теги СКА Сборная России по хоккею Сергей Коньков КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Сергей Коньков оценил перспективы Брендана Лайпсика попасть в сборную России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину. 

«Мотивация и выгода для Лайпсика здесь проста и очевидна. Желание получить российское гражданство, во-первых, говорит о том, что игрок связывает свои ближайшие хоккейные карьерные годы с выступлением в КХЛ. Он не будет подпадать под лимит.

Во-вторых, если он получит наше гражданство, возможно на какое-то время откажется от гражданства Канады, и наверняка это будет выгодно для него с точки зрения налогообложения.

А то, что Лайпсик может сыграть в составе сборной России, в теории это может произойти, но здесь вопрос на каких турнирах. Потому что в чемпионате мира, думаю, что еще год мы точно не примем участие. А вот на таких больших турнирах – Олимпийские игры или Кубок мира, думаю, все равно при комплектовании сборной в приоритете будут игроки, рожденные в России.

В этом случае, чтобы попасть в состав, Лайпсик должен быть на голову сильнее всех остальных, а такого сейчас нет», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина. 

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1 комментарий

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Mark Safa
Ему больше же делать нечего кроме чем играть за сборную России, когда она вообще негде не участвует, ну кроме супер серии с Беларусами
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