Коньков о Лайпсике в сборной России: «Чтобы попасть в состав, он должен быть на голову сильнее остальных. Такого сейчас нет»

Сергей Коньков оценил перспективы Брендана Лайпсика попасть в сборную России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину.

«Мотивация и выгода для здесь проста и очевидна. Желание получить российское гражданство, во-первых, говорит о том, что игрок связывает свои ближайшие хоккейные карьерные годы с выступлением в . Он не будет подпадать под лимит.

Во-вторых, если он получит наше гражданство, возможно на какое-то время откажется от гражданства Канады, и наверняка это будет выгодно для него с точки зрения налогообложения.

А то, что Лайпсик может сыграть в составе сборной России, в теории это может произойти, но здесь вопрос на каких турнирах. Потому что в чемпионате мира, думаю, что еще год мы точно не примем участие. А вот на таких больших турнирах – Олимпийские игры или Кубок мира, думаю, все равно при комплектовании сборной в приоритете будут игроки, рожденные в России.

В этом случае, чтобы попасть в состав, Лайпсик должен быть на голову сильнее всех остальных, а такого сейчас нет», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.