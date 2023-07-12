Генпрокуратура Казахстана рассмотрела петицию с требованием отставки Скабелки и руководства «Барыса» и потребовала от МВД провести комплексную проверку клуба
Генеральная прокуратура Казахстана потребовала провести проверку «Барыса».
Как сообщает «Шайба.kz», в Генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел Казахстана рассмотрели петицию болельщиков с требованием отставки тренерского штаба Андрея Скабелки и руководства клуба.
Генпрокуратура потребовала от МВД провести комплексную и полную проверку «Барыса» и предоставить ей результаты. Также правоохранительные органы проверят факты нарушения законодательства о гражданстве, когда натурализованные легионеры получали казахстанские паспорта, не выходя из предыдущего гражданства, тем самым нарушая Конституцию страны.
В минувшем сезоне сборную Казахстана покинули все игроки с двойным гражданством.
Кроме того, назначена встреча представителей общественного движения «Альянс болельщиков Казахстана «Жанкүйер», составившего петицию, с одним из заместителей премьер-министра Казахстана.
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