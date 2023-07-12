Генпрокуратура Казахстана рассмотрела петицию с требованием отставки Скабелки и руководства «Барыса» и потребовала от МВД провести комплексную проверку клуба

Теги Сборная Казахстана по хоккею Андрей Скабелка КХЛ Барыс Политика натурализация Хоккей

Генеральная прокуратура Казахстана потребовала провести проверку «Барыса».

Как сообщает «Шайба.kz», в Генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел Казахстана рассмотрели петицию болельщиков с требованием отставки тренерского штаба Андрея Скабелки и руководства клуба.

Генпрокуратура потребовала от МВД провести комплексную и полную проверку «Барыса» и предоставить ей результаты. Также правоохранительные органы проверят факты нарушения законодательства о гражданстве, когда натурализованные легионеры получали казахстанские паспорта, не выходя из предыдущего гражданства, тем самым нарушая Конституцию страны.

В минувшем сезоне сборную Казахстана покинули все игроки с двойным гражданством. 

Кроме того, назначена встреча представителей общественного движения «Альянс болельщиков Казахстана «Жанкүйер», составившего петицию, с одним из заместителей премьер-министра Казахстана.

Минспорта Казахстана о требовании фанатов уволить из «Барыса» Иванищева и Скабелку: «Вопрос отставки руководства и штаба клуба не входит в нашу компетенцию» 

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8 комментариев

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Кеша
Уйдёт Скабелка , кого поставят ? Вся Устинка великая уже в России живет . Кто будет вас тренировать? Иностранец . Впрочем , Скабелка для вас тоже иностранец .
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цэсемьэр
дурачьё, похоронят хоккей в стране.
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ilya1809
Ответ Павел Светлов
ну надо же, генпрокуратура рассматривает петиции! казахи молодцы
Они рассматривают только безопасные петиции))безопасные для власти.
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ilya1809
Закон действует когда надо а когда не надо закрываются глаза.В этом проблема
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Алар
Как бы КХЛ не потеряла Барыс... Вот же будет удар по престижу лиги, возомнившая себя соперником НХЛ, которая в свою очередь эту самую КХЛ и не замечает)))
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Павел Светлов
Ответ цэсемьэр
дурачьё, похоронят хоккей в стране.
Лучше жить без хоккея но в правовом государстве!
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