Скабелка о совмещении постов: «Ситуация изменилась. Я уже говорил, если раньше сборная – это был практически один «Барыс», то сейчас много ребят играет в разных клубах»

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Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка рассказал о подготовке команды к играм в рамках Кубка Первого канала, который пройдет с 15 по 18 декабря в Москве.

- Насколько в нынешней паузе в КХЛ нашей сборной необходимы игры на турнире вроде Кубка Первого канала?

– Мне кажется, обсуждать это сейчас было бы неправильно. Решение было принято раньше. Как есть, так есть. Мы готовимся к этому турниру.

- Насколько для команды будет полезен опыт игры со сборной России? Все-таки с Россией мы не играли достаточно давно, и они наверняка будут очень серьезно настроены.

– Думаю, для сборной любой соперник полезен. Сборная проводит мало матчей в течение сезона с каким-то другими соперниками. Наверное, это будет хороший опыт.

- Джесси Блэкер и Кертис Волк – почему их нет в составе сборной Казахстана?

– Мы планировали вызвать всех. Джесси Блэкер, Кертис Волк, Леонид Метальников попросили возможность восстановиться. У них есть какие-то микротравмы.

- В прошлый раз, когда вы уходили из «Барыса», казалось, что вас смущает необходимость совмещения должностей в клубе и сборной. Почему вы изменили своё решение и вновь возглавили национальную команду?

– Мы много разговаривали с руководителями и пришли к мнению... Немного ситуация изменилась. Я уже говорил, если раньше сборная – это был практически один «Барыс», то сейчас много ребят играет в разных клубах. Да, они сейчас не все доехали, но обещают, что к чемпионату мира приедут все. Разные ситуации.

- Вас уговорили?

– Да никто никого не уговаривал, вы что... Это же профессиональный спорт. Мы сели и договорились.

- Правильно понимаю, что ряд игроков присоединятся к сборной в Москве?

– Да, мы планировали, что приедут еще Даррен Диц, Джесси Блэкер, Кертис Волк, чтобы не везти их сюда, в Астану. Правильнее будет собраться в Москве. Мы это и сделаем. К нам присоединятся порядка шести человек.

- На тренировке мы заметили Батырлана Муратова, но его изначально не было в заявке.

– Дело в том, что Алихан Асетов заболел и он пропустит турнир. Батырлан Муратов был в расширенном списке, поэтому его вызвали.

- Почему на турнир не поедет Андрей Шутов?

– Совместно с тренером по вратарям было принято решение, что у Андрея Шутова мало матчей. Основным вратарем будет Никита Бояркин. Конечно, Андрей Шутов – кандидат на сборы и участник предстоящего чемпионата мира. Важно, что он получает практику в «Номаде». У «Номада» идут игры. Пока такая ситуация, что первым вратарём рассматривается Никита Бояркин.

- Есть ребята из чемпионата Казахстана, которых привлекли. В силу того, что сезон в КХЛ плотный, вы, наверное, не успеваете следить за всеми. Кто вам помогает, подсказывает?

– Ерлан Сагымбаев следит за чемпионатом Казахстана. Мы посоветовались и решили привлечь этих ребят. Артем Лихотников – хочется посмотреть, какой у него прогресс, много хороших отзывов о нем. Максима Мухаметова мы привлекли, он хорошо прогрессирует в чемпионате Казахстана. Мы хотим посмотреть его на фоне игроков «Барыса». Думаю, у них будет возможность проявить себя.

- Какая цель у сборной на Кубке Первого канала?

– Всегда, когда выходишь на матч, не бывает других целей кроме победы. Остальное – это в процессе. Мы хотим прогрессировать, становится сильнее, но мы хотим и побеждать.

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