Минспорта Казахстана о требовании фанатов уволить из «Барыса» Иванищева и Скабелку: «Вопрос отставки руководства и штаба клуба не входит в нашу компетенцию»

В Минспорта Казахстана заявили, что не могут уволить из «Барыса» Иванищева и Скабелку.

В минувшем сезоне клуб занял последнее место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Инициативная группа болельщиков обратилась в Министерство культуры и спорта с требованием отправить в отставку руководство «Барыса» и тренерский штаб за худший в истории клуба сезон.

«Согласно информации, предоставленной КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта», в соответствии с пунктом 7.2 Трудового договора от 15 декабря 2020 года №242, заключенным между ЧУ «Хоккейный клуб «Барыс» и гражданином Республики Казахстан Иванищевым Борисом Анатольевичем, решение о продлении срока полномочий (срока договора) принимается с учетом достижения работником результатов по окончанию чемпионатов по хоккею с шайбой сезона, предусмотренных условиями договора.

Ввиду ежегодного обновления приложения №2 к трудовому договору «Требуемые результаты к деятельности президента ЧУ «Хоккейный клуб «Барыс», возможно внесение пункта о селекционной работе на сезон-2023/24.

Также с тренерским штабом хоккейного клуба «Барыс» трудовые отношения могут быть расторгнуты по основаниям, предусмотренными трудовыми договорами, заключенными между хоккейным клубом «Барыс» и тренерами.

В соответствии с частью 1 статьи 21 Трудового Кодекса Республики Казахстан, трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. В этой связи, вопрос отставки руководства хоккейного клуба «Барыс» и тренерского штаба не входит в компетенцию Министерства, так как трудовой договор с работником может быть расторгнут только работодателем», – говорится в ответе рабочей группы Минспорта.

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