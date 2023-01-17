Болельщики обратились к президенту Казахстана, требуя отставки руководства и штаба «Барыса»: «Флагман отечественного хоккея прочно обосновался в нижней части таблицы»

Болельщики «Барыса» написали открытое обращение с требованием отставки руководства и штаба клуба.

Фанаты клуба и сборной Казахстана решили обратиться к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру Алихану Смаилову, министру культуры и спорта Асхату Оралову, генеральному прокурору Берику Асылову, председателю агентства по противодействию коррупции Олжасу Бектенову, председателю агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову и гендиректору КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» Асхату Сейсембек.

Болельщики выразили недовольство результатами и трансферной политикой команды, высказались о зарплатах игроков, натурализации, двойном гражданстве, легионерах и коррупции в хоккее.

«ХК «Барыс», флагман отечественного хоккея, некогда славившийся крепким середняком Континентальной Хоккейной Лиги, а в иные годы находившийся в числе лидеров, сегодня прочно обосновался в нижней части турнирной таблицы.

И ладно, если бы команда проигрывала встречи в бескомпромиссной борьбе, навязывая соперникам действительно по-настоящему упорное сопротивление, но нет же, все как раз-таки происходит с точностью до наоборот. Так, с начала нынешнего сезона, команда потерпела уже 13 поражений с разницей в 3 и более шайб, а в 8 играх не забросила ни одной шайбы. Получается, что каждая четвертая игра столичного клуба заканчивается форменным избиением.

Такого унижения болельщики «Барыса» не испытывали уже давно. А позорные поражения со счетом 0:5 болельщиками называется уже чисто барысовской «фишкой», ямайцы в этом компоненте уже явно не законодатели мод.

Такие же неутешительные результаты показывает и главная национальная сборная, руководимая все тем же главным тренером, что и в «Барысе» – Скабелкой Андреем Владимировичем. Так, на недавнем турнире в Москве – Кубке Первого канала – сначала сборная Казахстана вчистую проиграла белорусской сборной (1:4), в составе которой играло 16 хоккеистов в возрасте от 17 до 23 лет, а после – потерпела унизительное поражение и от российской молодежи со счетом 2:6. Были еще и совсем «бессовестные» 1:7 от той же Беларуси в новом формате 3х3.

Дно пробито. Лично нам стыдно, а вам?» – говорится в обращении.